Удивительная победа в финале WTA стала отражением года в женском теннисе

ФОРТ-УЭРТ – Иногда шокирующий женский теннисный сезон подошел к концу в понедельник вечером неожиданной победой Кэролайн Гарсия в финале WTA – еще одним сюрпризом в напряженном для них году.
В мае Гарсия занимала 79-е место в мире и все еще лечилась от хронических проблем с ногами, которые вынудили ее перейти на другую марку обуви. Но французская ветеран завершит сезон на четвертом месте после победы в крупнейшем одиночном разряде в своей карьере с убедительной победой над Ариной Соболенко со счетом 7-6 (4) 6-4 в понедельник, которая снова увенчала второй тайм. время года.
«Я вернулась в этом году», — сказала Гарсия в интервью около полуночи с одним из ее призов — новой ковбойской шляпой — на голове. «Никогда бы не подумал, что окажусь здесь сегодня, но это было действительно законно изо дня в день, и я постепенно становился все более уверенным в своей игре и начал чувствовать себя все лучше и лучше физически».
Ей понадобилась вся ее скорость и ловкость, чтобы выиграть этот элитный турнир для восьми лучших игроков в одиночном разряде. Проиграв в командной игре фаворитке турнира Иге Сватик, лучшему посевному в этом году, Гарсия отставала на два очка, прежде чем выиграть у нее свой последний четвертьфинальный матч. Дарья Касаткинанаходчивый русский, умеет хорошо защищаться и любит удары справа, смену кругов и шагов.
Соболенко, шестифутовая спортивная лошадка из Беларуси с большой татуировкой тигра на левом предплечье, представила совершенно другую задачу в скоростном финале в понедельник, который был наполнен мощной подачей, победами и громким ворчанием Соболенко. Допустимая погрешность была небольшой: обе женщины наносили низкие удары через сетку. Длинные розыгрыши случались намного реже, чем победители с быстрым попаданием и разгромом, однако, учитывая, что Линн Гарсия поместила ее внутри базовой линии и ускорила сетки, это был разительный контраст в стилях.
Гарсия — самопровозглашенная одиночка и интроверт, которая играет в теннис экстравертно: смело и часто ошеломляюще, когда она набрасывается на короткие мячи и делает выпады, чтобы отбить мяч, или использует свои мягкие руки, чтобы создавать более острые углы.
«Это правда, что быть действительно уверенным в себе в спорте — важный фактор», — сказала она. «Но я думаю, что с годами я стал более зрелым и более уверенным в своем менталитете на корте, который немного отличается от того, каким я являюсь вне корта, несколько застенчивым и сдержанным. Это правда, что иногда у меня были трудно координировать эти две части моей личности, но теннис помогает тебе многое узнать о себе, и в этом году ты стал лучше».
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Хотя ее игра сопряжена с высоким риском, она применима к разным поверхностям. Она была единственным игроком WTA, выигравшим титулы на грунте, траве и харде в этом году, а также выиграла финал WTA на крытом корте на Dickies Arena. Она стала второй француженкой, выигравшей завершающий сезон чемпионат в одиночном разряде с момента своего дебюта в 1972 году, присоединившись к Амели Моресмо, чемпионке 2005 года, которая также любила атаковать и выиграла свой титул в Соединенных Штатах.
Моресмо приехал в Лос-Анджелес, а Гарсия — в Форт-Уэрт — город, о котором я почти ничего не слышал, пока WTA не объявила, что он принимает турнир менее чем за два месяца до начала турнира. Я переехал из Шэньчжэня, Китай..
«Все, что я знал, это Даллас-Форт-Уэрт», — сказал Гарсия.
Но ее первая поездка в Техас оказалась веселой, а понедельник был настолько возвышенным, что она забыла отпраздновать свою фирменную «Летать с Каро» самолетом после победы.
«Это факт! Вы правы!» Она сказала позже, когда ее спросили об этом. «Эмоций было столько, что я совсем забыл о самолете. Сделаю это в отеле или завтра».
Карьера Гарсии в Форт-Уэрте началась, несмотря на разрыв с ее тренером Бертраном Перреттом, ключевой фигурой в возрождении Гарсии. Перре подал в отставку незадолго до финала WTA.
«В последние несколько недель были проблемы, и в итоге они испортили атмосферу», — сказал он французскому спортивному журналу L’Équipe. «Я делаю эту работу для удовольствия, и это было немного».
Перретт не сообщил подробностей, кроме как сказал, что у него нет проблем с самой Гарсией.
Вместо того, чтобы сдаться, Гарсия быстро восстановила себя, дойдя до финала WTA с тренерским советником Хуаном Пабло Гусманом и ее родителями, Луисом Полом и Мелином. На этой неделе главным тренером снова стал профессиональный архитектор Луи Поль.
«Конечно, это было неожиданно и сложно иметь дело», — сказала Кэролайн Гарсия об отставке Перретта. «Я пытался восстановиться и сохранить в памяти все хорошие воспоминания, которые мы оставили в этом году, и все, над чем мы работали».
В этом году многое изменилось в женской игре. Сезон начался с того, что Эшли Барти задержалась на первом месте после этого. Выиграть чемпионат Большого шлема домаОткрытый чемпионат Австралии в январе.
В марте, не сыграв ни одного матча, Барти потряс им теннисный мир объявляет о выходе на пенсию вне конкуренции в возрасте 25 лет. Хотя исключать возвращение кажется неразумным, учитывая количество теннисных выходов на пенсию, которые были отменены за десятилетия, на этой неделе Барти настаивала на том, что она имела в виду это. «Никогда нельзя говорить никогда, но нет», — сказала она еще в Интервью в Мельбурне австралийскому Associated Press. «Нет, нет, я закончил».
Это также был год, когда 41-летняя Серена Уильямс, вероятно, попрощалась с игрой, в которой она когда-то доминировала. Прощание с US Open На третьем этаже появляются вспышки старой формы.
Гарсия сделала свой самый глубокий забег на сегодняшний день в крупном турнире, дойдя до полуфинала Открытого чемпионата США, прежде чем проиграть Онс Жабер в сетах подряд. Хотя Гарсия изо всех сил пыталась восстановить эту форму в последние недели, она сказала, что использовала свое разочарование на Открытом чемпионате США, чтобы набраться сил в Форт-Уэрте.
«Думаю, сегодня этот опыт сослужил мне хорошую службу, — сказал Гарсия.
Она блестяще выступила в финале, никогда не сталкиваясь с переломным моментом, неоднократно создавая сокрушительную графику и победителей ключевых очков, чтобы помешать Соболенко, смелой и агрессивной возвращающейся, набрать обороты.
Наконец-то пришла тяжелейшая подача Гарсии, но, хотя Соболенко спас матч-пойнт ударом слева и довел Гарсию до ничьей, Соболенко не смог получить брейк-пойнт. Когда последний удар справа Соболенко промахнулся, Гарсия с ликованием упал на корт, а Соболенко дважды в ярости ударила ракеткой на крытом корте. Гарсия обняла сетку, а затем села, накрыла голову белым полотенцем и горько заплакала.
Хотя она начала год второй в мире, ей не удалось выиграть чемпионат 2022 года, и она была Забанен на Уимблдонекак и все игроки из России и Беларуси, из-за Российское вторжение в Украину.
WTA Tour пошел более инклюзивным путем, позволив этим игрокам соревноваться как нейтральные, и они уверенно финишировали в Форт-Уэрте, где Вероника Кодерметова из России объединилась с Элис Мертенс из Бельгии, чтобы выиграть титул среди женщин в парном разряде.
Война продолжается, но Стив СаймонПрезидент и исполнительный директор WTA заявил, что тур призван оставить двери открытыми для российских и белорусских игроков, чтобы они могли соревноваться в индивидуальном порядке в 2023 году, а также подтолкнет Уимблдон к восстановлению доступа.
«Мы не можем достаточно решительно осудить гнусные действия, совершенные Россией против Украины», — сказал Саймон. «Но мы продолжим придерживаться этого принципа, согласно которому спортсмены должны быть конкурентоспособными, если они имеют право участвовать, независимо от того, откуда они».
Россию и Беларусь отстранили от командных соревнований, а это значит, что сезоны Соболенко и Кудерметовой завершены. Гарсия вернется во Францию, чтобы сыграть в плей-офф Кубка Билли Джин Кинг против Нидерландов, матчи которого состоятся в Ле Портеле в пятницу и субботу.
Она может не снимать ковбойскую шляпу до тех пор.
«Это прекрасный подарок на память», — сказала она в понедельник вечером. «И я получил один после того, как приехал сюда, а теперь у меня два».
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