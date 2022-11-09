Удивительная победа в финале WTA стала отражением года в женском теннисе

ФОРТ-УЭРТ – Иногда шокирующий женский теннисный сезон подошел к концу в понедельник вечером неожиданной победой Кэролайн Гарсия в финале WTA – еще одним сюрпризом в напряженном для них году.

В мае Гарсия занимала 79-е место в мире и все еще лечилась от хронических проблем с ногами, которые вынудили ее перейти на другую марку обуви. Но французская ветеран завершит сезон на четвертом месте после победы в крупнейшем одиночном разряде в своей карьере с убедительной победой над Ариной Соболенко со счетом 7-6 (4) 6-4 в понедельник, которая снова увенчала второй тайм. время года.

«Я вернулась в этом году», — сказала Гарсия в интервью около полуночи с одним из ее призов — новой ковбойской шляпой — на голове. «Никогда бы не подумал, что окажусь здесь сегодня, но это было действительно законно изо дня в день, и я постепенно становился все более уверенным в своей игре и начал чувствовать себя все лучше и лучше физически».

Ей понадобилась вся ее скорость и ловкость, чтобы выиграть этот элитный турнир для восьми лучших игроков в одиночном разряде. Проиграв в командной игре фаворитке турнира Иге Сватик, лучшему посевному в этом году, Гарсия отставала на два очка, прежде чем выиграть у нее свой последний четвертьфинальный матч. Дарья Касаткинанаходчивый русский, умеет хорошо защищаться и любит удары справа, смену кругов и шагов.