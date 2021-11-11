Удивительно, но Соединенные Штаты и Китай пообещали вместе работать над проблемой изменения климата.

В среду США и Китай пообещали тесно сотрудничать Изменение климата Это десятилетие в редком и неожиданном совместном заявлении принесло новую энергию в в последние дни Саммит ООН по климату в Шотландии.

В заявлении говорится, что две крупнейшие экономики мира заявили о своем намерении «работать индивидуально, совместно и с другими странами в течение этого критического десятилетия, в зависимости от различных национальных обстоятельств, для поощрения и ускорения действий и сотрудничества в области климата».

Посланник США по климату Джон Керри и его китайский коллега Се Чжэньхуа выступили посредниками в соглашении, которое они продвигали на отдельных пресс-конференциях. Керри сказал в Твиттере Соглашение — это «шаг в правильном направлении, знак прогресса и прочная основа для дальнейшего сотрудничества в климатических условиях между нашими двумя странами».

Страны заявили, что они будут вместе работать над обезлесением и проведут двустороннюю встречу в следующем году по метану, мощному парниковому газу, который гораздо сильнее углекислого газа удерживает тепло в атмосфере.

В совместном заявлении, в котором не было деталей, в основном подчеркивались предыдущие цели, такие как прекращение внешнего финансирования угля и поддержание цели Парижского соглашения 2015 года по ограничению повышения глобальной температуры до 2 градусов по Цельсию.

Но это обещание, тем не менее, дало толчок саммиту, показав, что крупнейший в мире производитель парниковых газов — Китай — все еще участвует.

На данный момент это крупнейший шаг Китая на конференции, поскольку официальные лица Пекина не были широко представлены, а председатель Си Цзиньпин не присутствовал.

Китай столкнулся с серьезной политической неудачей из-за того, что в значительной степени проигнорировал саммит COP26 в Шотландии, который ученые охарактеризовали как последний и лучший шанс избежать сильнейшего глобального потепления. Президент Джо Байден на своей заключительной пресс-конференции во время двухдневной остановки на саммите сказал, что решение Си не участвовать в конференции было «большой ошибкой».

«Тот факт, что Китай пытается по понятным причинам утвердить новую роль в мире в качестве глобального лидера, не проявляется? Да ладно, — сказал Байден.

Керри сказал в недавнем интервью в Глазго, что было бы лучше, если бы Си посетил саммит, но сказал, что провел плодотворные переговоры с китайскими чиновниками более низкого уровня.

«Дверь сейчас не закрыта», — сказал Керри о сотрудничестве с Китаем. «И я действительно думаю, что самое важное — это призвать всех к силе воли, чтобы двигаться вперед и делать больше, чем они считали возможным».

Отсутствие нескольких высокопоставленных чиновников из крупнейшего в мире загрязнителя бросило тень пессимизма на конференцию в Глазго. Обещание, данное в среду Соединенным Штатам — второму по величине загрязнителю, — похоже, призвано убедить других участников в том, что две страны, действия которых будут определять успех или провал климатических усилий, были более последовательными, чем нет.

Однако Китай не подписал глобальное обещание по метану, при посредничестве Соединенных Штатов и Европейского союза в Глазго, сократить выбросы парниковых газов на 30 процентов к концу десятилетия. Китай также разочаровал «ястребов» по ​​борьбе с изменением климата, отказавшись увеличить свою цель по сокращению выбросов. Пекин стремится стать углеродно-нейтральным к 2060 году — через десять лет после цели США.

Американские экологические группы приветствовали совместное заявление, предупредив, что настоящим испытанием будет то, претворятся ли письменные обязательства в действия. Джон Подеста, президент левого Центра американского прогресса, Он сказал в своем заявлении, «Наше будущее сегодня выглядит намного ярче».

Маниш Бапна, председатель Совета по защите природных ресурсов, сказал, что это совместное объявление было «хорошей новостью».

«Обязательство по укреплению сотрудничества в области чистой энергии, метана, обезлесения в двух крупнейших экономиках и выбросов парниковых газов является долгожданным шагом вперед». Бабна сказала в своем заявлении. «Но если мы хотим сохранить глобальное потепление на уровне 1,5 ° C, нам срочно необходимо увидеть, как обязательства по сотрудничеству трансформируются в более смелые климатические цели и надежную реализацию».