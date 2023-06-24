«Удивительно» — обновление Midjourney поражает художников ИИ с помощью функции, похожей на камеру — Ars Technica

В четверг Midjourney представила версию 5.2 своей модели фотомонтажа на базе искусственного интеллекта, которая включает в себя новую функцию «уменьшения масштаба», которая позволяет сохранять центральное составное изображение при автоматическом создании более крупной сцены вокруг него, имитируя уменьшение с помощью видоискателя.

похож на Внешняя плата— Одна из технологий обработки изображений OpenAI DALL-E 2, представленная в августе 2022 г. — Функция уменьшения масштаба Midjourney может взять существующее изображение, созданное ИИ, и расширить его границы, сохраняя при этом исходный объект в центре нового изображения. Но в отличие от функции генеративной заливки DALL-E и Photoshop, вы не можете выбрать пользовательское изображение, чтобы увеличить его. На данный момент minify v5.2 работает только с изображениями, созданными в Midjourney, Подписка Сервис генератора изображений AI.

На сервере Midjourney Discord (он остается официальным интерфейсом Midjourney, хотя в настоящее время разрабатываются планы по его изменению) пользователи могут экспериментировать с минификацией, создавая любое изображение версии 5.2 (теперь используемое по умолчанию) и повышая оценку. После этого под выводом появляются специальные кнопки «Масштаб». Вы можете уменьшить масштаб с коэффициентом 1,5x, 2x или пользовательским значением от 1 до 2. Другая кнопка, называемая «Сделать квадратной», создаст текстуру вокруг текущего изображения таким образом, что оно создаст квадратное соотношение сторон 1:1.

Необработанное изображение «Битвы», созданное Midjourney 5.2. Меджурни

Изображение было «увеличено» в 2 раза с помощью Midjourney 5.2. Меджурни

Изображение было снова увеличено в 2 раза с помощью Midjourney 5.2. Меджурни

Изображение было снова увеличено в 2 раза с помощью Midjourney 5.2. Меджурни

Изображение было «увеличено» в 2 раза с помощью Midjourney 5.2 больше! Меджурни

Создатель Midjourney Дэвид Хольц объявил о новых функциях и улучшениях v5.2 на своем сервере Discord в четверг вечером. Помимо «Уменьшить», более важные дополнения включают систему эстетической перестройки, которая обещает лучшее качество изображения, и более сильную команду «Стиль», которая эффективно влияет на то, насколько нереалистично выглядит изображение. Также есть новый «Высококонтрастный режим», активированный по умолчанию, который увеличивает композиционное разнообразие между поколениями изображений. Кроме того, новая команда «/shorten» позволяет пользователям оценивать подсказки, чтобы обрезать ненужные слова.

Несмотря на немедленное развертывание версии 5.2, Хольц подчеркнул в своем заявлении, что изменения могут быть внесены без предварительного уведомления. Старые версии Midjourney по-прежнему доступны с командой «/settings» или аргументом команды «-v 5.1» в строке.

Для поклонников этой новой формы искусства фотомонтажа, которую такие сторонники, как Джули Вейланд, иногда называют «монтажом», изменения в версии 5.2 являются долгожданными изменениями, а некоторые пользователи Midjourney называют их «монтажом».удивительный» И «Мозговой штурм«, что не является чем-то необычным в современном мире искусственного интеллекта. Но фанаты, вероятно, будут утверждать, что визуальные улучшения Midjourney оправдывают невероятную крутость. Взаимодействия среди них.

Последнее обновление является частью серии улучшений качества с марта 2022 года, когда модель была я был рожден Относительно неопределенные изображения, лишенные деталей. Совсем недавно Midjourney представила версию 5.0 в марте и версию 5.1 в мае этого года, обе из которых улучшили реализм и детализацию изображения. Внедрение серии макетов v5 позволило создать реалистичные изображения Папы Франциска и Дональда Трампа, что вызвало обеспокоенность по поводу дипфейков в социальных сетях.

Давайте увеличим изображение «мускулистого варвара с оружием рядом с ЭЛТ-телевизором, кинотеатром, 8K, студийным освещением», изображенного выше. Меджурни

При 2-кратном уменьшении Пещера Человека-Варвара приобретает более нечеткие детали. Меджурни

Снова уменьшив масштаб в 2 раза, мы можем увидеть элегантную хрустальную люстру. Может ли это быть официальной гостиной? Меджурни

Несмотря на волнение фанатов Midjourney по поводу новых функций, фотомонтаж по-прежнему вызывает споры у некоторых художников из-за того, как эти системы ИИ обучаются, используя миллионы изображений, взятых из Интернета. без Консультация художника, кредит или разрешение. Midjourney никогда официально не раскрывала точное содержание своих тренировочных данных. Adobe пробует более этичный путь вперед с Firefly, но Venture Beat недавно сообщила, что активное согласие художников все еще маргинальный.

Прямо сейчас трудно не оценить технические достижения, с которыми открылась Midjourney, все еще задаваясь вопросом, может ли быть более этичный путь развития этой технологии — тот, который удовлетворил бы художников, как традиционалистов, так и музыкантов.