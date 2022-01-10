Удивительный нокаут становится смертельным со смертью российского боксера через несколько дней после поражения

26-летний российский боксер Арист Сакян скончался после судьбоносного поражения нокаутом от Игоря Семирнина 26 декабря 2021 года в боксерском клубе «Раиф» в Тольятти. Несмотря на то, что он провел 10 дней в коме, Сакян дожил до последних дней, что стало первой боксерской смертью 2022 года.

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Саакян проиграл техническим нокаутом Хуану Юлдашеву, но Игорь Семернин стал первым и единственным человеком, который остановил Саакяна на ринге. Игорь Семернин провел стопроцентный нокаут, продемонстрировал свою клиническую силу и переиграл соперника на протяжении всех восьми раундов.

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В последнем раунде Симирнин сбросил пулю Юсры на Сакиана и скормил его на канвас. Сакян долго лежал на мате и был принимаются В больницу в бессознательном состоянии. Через десять дней боксер испустил дух, оставив всю боксерскую семью в шоке и агонии.

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Битва главного события закончилась неожиданно. РЕЙВ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА Коробка Рек., он вел мероприятие, и местное шоу не привлекало особого внимания, пока несчастная смерть Ариста Сакяна не потрясла всех. Это повышает доверие местных промоутеров к обеспечению надлежащей медицинской безопасности боксеров. В то время как сообщалось, что Арист Сакян погиб из-за отека мозга, его сестра раскритиковала рефери и руководство за то, что они не приняли надлежащих мер во время боя.

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Светлана Петурян, сестра погибшего боксера, провод Эксклюзивно на РЕН ТВ. Она сказала, что ее брат принял бой в короткие сроки и претерпел значительные изменения веса в течение 14 дней. Она также обвинила рефери в том, что он не остановил бой, пока Арист Сакян налагал большую часть наказания.

«На 19-й минуте… было плохо… комментаторы сказали, что его надо было остановить в этот момент. Но никто не остановил соревнования. Они видели, что его там нет». [good] внешний вид. Было очевидно, что бой нужно было остановить, потому что все было так плохо. [of shape]. В тот момент он был вне ее». — сказала Светлана Петурян.

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Видеозапись драки повергла многих поклонников в шок. Это определенно был однобокий бой, который вышел на стороне Сакяна после пятого раунда. Он сильно извивался, но сумел дойти до последнего раунда. Однако это не было для него удачным решением.