Ужасающий опыт для выживших после наводнения в китайском метро: «Возможно, я не смогу выбраться»

ГОНКОНГ. Когда наводнение хлынуло на остановившийся поезд метро под китайским городом Чжэнчжоу, Пьюр Ли поспешно отправила прощальное сообщение близкому другу на свой смартфон. Я написал: «Возможно, я не смогу выбраться».

26-летний инженер был одним из более чем 500 пассажиров, которые оказались в ловушке во время часа пик вечером во вторник. В центральной провинции Хэнань выпал проливной дождь خ. Власти заявляют, что десятки людей не смогли выжить, и по состоянию на утро субботы, по крайней мере, двое пропали без вести.

Отчаянные изображения пассажиров, окруженных ледяной водой, распространились в китайских социальных сетях на этой неделе, потревожив нервы в стране, которая резко расширила сеть метро и пострадала от серии опасных подземных затоплений, вызвавших тревогу.

В четверг министерство транспорта Китая приказало системам метро по всей стране пересмотреть и улучшить планы действий в чрезвычайных ситуациях на случай суровой погоды. Власти Чжэнчжоу, столицы провинции Хэнань, и Zhengzhou Metro Group, государственной компании метро, ​​не ответили на запросы о комментариях.

Во вторник в Чжэнчжоу также прошел дождь.В заявлении метрополитена говорится, что вода превратила дороги в реки с быстрым течением и нанесла ущерб в сотни миллионов долларов, и начала собираться на железнодорожной станции. Затем он пробил стену и попал в туннель.