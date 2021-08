Ужасная игра Silent Hill, которую не забывают, Кодзима получает приложение для PS5

Скриншот : Blue Box Game Studios / Котаку

после тонны Огромные публичные спекуляции и множество технических задержекПриложение для PS5 от Blue Box Game Studios, чтобы усилить грядущую хоррор-игру, вверх, Официально здесь. Это антиклимат, как и следовало ожидать, учитывая все, что привело к его выпуску.

в вверх Приложение PS5 занимает колоссальные 5,1 ГБ места, несмотря на то, что в нем есть только самое короткое из раздражающих: джинсы некоторых парней, скользящие по старому скрипучему деревянному полу. Это редко длится двенадцать секунд. Blue Box сообщает, что в будущем в приложение будут добавлены более длинный тизер-трейлер и демонстрации принципа невмешательства, но на данный момент это просто шутка, что студия на самом деле появилась ранее на этой неделе только на вашей PS5, а не в Twitter.

вверх Об этом было объявлено Блог PlayStation еще в апрелеБлагодаря ряду странных совпадений некоторые люди начинают верить, что это была Кодзима. Молчащий Холм замечательная игра. Даже с крахом этих теорий заговора, Осталось достаточно верующих который был Это все еще обсуждается Спустя несколько месяцев она продолжала находить новые способы разочаровывать людей.

Приложение, которое Blue Box настаивали на разработке, а не просто загрузка трейлера на YouTube, было попыткой показать игру в реальном времени на PS5. Прямая трансляция должна была начаться 10 августа. Но он этого не сделал.

“Quick update: we are still working on it,” the studio wrote on Twitter at the last minute в твите, который сейчас удален. «Приносим искренние извинения за доставленные неудобства».

«Задержка длится дольше, чем ожидалось», – написала она на следующий день. На следующий день он написал: «Мы разобрались с множеством проблем с двигателем, которые возникли в последнюю минуту после того, как мы обнаружили неисправность графа».

Наконец-то он здесь. И ничего, по крайней мере, пока. Так что, надеюсь, мы все сможем продолжить нашу жизнь и сможем ли вверх Наконец, что хорошо, мы все можем получить от этого удовольствие. И если это выглядит не очень хорошо, мы можем добавить его к груде свидетельств нашего коллективного затруднения, чтобы будущие поколения могли оглянуться назад.