Ужасная смерть российской космической собаки Лайки, умершей от паники и перегрева

Космическая гонка между Соединенными Штатами и Советским Союзом была одной из самых горячих точек в разгар холодной войны.

И именно Советы лидировали в освоении космоса после того, как они успешно запустили собак в космос (только для суборбитальных запусков) и запустили первый в мире спутник в октябре 1957 года, Спутник-1.

Когда 64 года назад в этот день (3 ноября 1957 г.) космический корабль Лайки «Спутник-2», Советский Союз одержал очередную победу над своими главными соперниками в космической гонке.

Лайку забрали с улицы Москвы всего за неделю до начала космического полета – отчасти из-за ее небольшого размера и тихого поведения.



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Все 36 собак, которых Советы отправили в космос – до того, как Юрий Гагарин стал первым человеком, совершившим полет в 1961 году, – были бродячими собаками, выбранными из-за их царапин.

Полет был предназначен для проверки безопасности космических путешествий для людей, но это была надежная самоубийственная миссия для собаки, потому что технологии не были достаточно продвинуты, чтобы сделать обратный полет возможным.

Хотя Советы заверили широкую публику в том, что ее смерть будет гуманной, 45 лет спустя, в 2002 году, BBC показала, что эти сообщения были сильно преувеличены.



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Хотя Советы давно настаивали на том, что собака умерла безболезненно после недели на орбите, официальный представитель Московского института биологических проблем сообщил о том, что она действительно умерла в течение нескольких часов после взлета от паники и перегрева.

Ракета продолжала вращаться вокруг Земли в течение пяти месяцев, прежде чем сгореть, когда она снова вошла в атмосферу в апреле 1958 года.

В то время организации по защите животных выражали возмущение тем, что Советы отправили в космос собаку.



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Национальная лига защиты собак призвала всех любителей собак соблюдать минутой молчания каждый день пребывания Laica в космосе, а ассоциация заявила, что получила призывы протеста еще до того, как Радио Москвы объявило о запуске.

СМИ по всему миру чередовали насмешки и жалость к собаке с такими заголовками, как «пупник и пес-ник, спутпоп и вуфник».

Как кричала Daily Mirror: «Собака умрет, мы не сможем его спасти».



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Советское посольство в Лондоне было вынуждено перейти в режим устранения повреждений, и советский чиновник сказал: «Русские любят собак … это было сделано не из жестокости, а во благо человечества».

Один из коллег Лайки по советской космической программе назвал ее хорошей собакой и упомянул, как он привел ее домой, чтобы поиграть со своими детьми, прежде чем она улетела.

Доктор Владимир Яздовский написал в книге по советской космической медицине: «Лайка была спокойной и обаятельной. Я хотел сделать для нее что-нибудь хорошее. У нее осталось так мало времени, чтобы жить».