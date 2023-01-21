Ужасная утечка с Международной космической станции может заставить НАСА и российских космонавтов остаться на борту на целый год | Наука | Новости

Астронавт НАСА и два российских космонавта останутся на борту Международной космической станции (МКС) в течение всего года из-за утечки, которая произошла в прошлом месяце. Утечка, которая была обнаружена наземным экипажем на наружной видеозаписи со станции, привела к тому, что температура в отсеке экипажа капсулы «Союз» достигла 86 F (30 C), а в отсеке оборудования — 104 F (40 C). Пока ученые на Земле пытаются отправить спасательную капсулу, Фрэнк Рубио из НАСА и космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петлин могут застрять на борту орбитальной лаборатории в два раза дольше, чем планировалось изначально.
Трое астронавтов были отправлены на Международную космическую станцию на борту российского космического корабля «Союз» 21 сентября 2022 года и должны были вернуться на Землю в марте с использованием одной и той же капсулы.
Тем не менее, космический корабль, известный как MS-22, был поврежден в прошлом месяце в результате точного удара метеорита, в результате чего он потерял всю свою охлаждающую жидкость и сделался непригодным для перевозки астронавтов, за исключением чрезвычайных ситуаций.
после расследования, РоссияКосмическое агентство «Роскосмос» приняло решение о запуске беспилотного космического корабля «Союз» к Международной космической станции, чтобы вернуть на Землю Рубио, Прокопьева и Бейтлин.
Однако новая капсула «Союз» должна будет оставаться пристыкованной к Международной космической станции, пока ее преемник — тот, в котором будет находиться экипаж, — не будет готов к запуску. Это означает, что трем астронавтам придется остаться на борту орбитальной лаборатории.
Выступая на пресс-конференции на этой неделе, Дина Контелла, директор по интеграции операций Международной космической станции НАСА, сказала: «План состоит в том, чтобы Фрэнк, Дмитрий и Сергей оставались на корабле еще несколько месяцев, пока они, вероятно, не вернутся домой. » [in] конец сентября.
«Мы смотрим на точное время этого, но на данный момент это будет время, когда мы планируем вернуться домой».
Если бы три астронавта прибыли в конце сентября или позже, это означало бы, что они провели бы почти год на борту Международной космической станции, где г-н Рубио побил рекорд по самому продолжительному пребыванию в космосе любого астронавта НАСА.
В настоящее время рекордсменом является сотрудник НАСА Марк Ванде Хэй, который прожил на борту станции 355 дней, прежде чем вернуться на Землю на борту космического корабля «Союз МС-19» в апреле 2022 года.
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За г-ном Ванде Хе внимательно следят Скотт Келли и астронавт Михаил Корниенко, которые провели в космосе 340 дней в период с марта 2015 года по март 2016 года, а Кристина Кох находилась в космосе примерно 329 дней, с апреля 2019 года по февраль 2020 года.
Из них только Келли и Корниенко должны были находиться в космосе в течение длительного периода в рамках миссии, призванной собрать данные о влиянии длительного космического полета на организм человека.
Данные, собранные в ходе этих длительных миссий, помогут исследователям подготовиться к более длительным космическим полетам, таким как будущие пилотируемые полеты на Марс.
Тем временем г-н Ванде Хей и г-жа Кох долгое время находились на борту Международной космической станции из-за проблем с расписанием. В первом случае возвращение Фанде Хей было отложено из-за РоссияРешение о запуске кинематографистов на борту очередного «Союза» вместо сменного экипажа космонавтов.
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Между тем космонавты ранее прожили в космосе целый год. Валерий Поляков на данный момент является рекордсменом по продолжительности одиночного космического полета, оставаясь на борту РоссияСтарая международная космическая станция IR в 1994 и 1995 годах с периодом 437 дней.
Отверстие в капсуле МС-22, из-за которого охлаждающая жидкость вытекала, оценивалось всего в 0,03 дюйма в диаметре — слишком мало, чтобы его можно было отследить с Земли.
В прошлом месяце НАСА подтвердило, что «ни один из членов экипажа на борту космической станции не находился в опасности, и все в течение дня вели нормальную работу».
Обнаружение утечки в капсуле MS-22 совпало с пиком метеорного потока Геминиды в прошлом месяце, хотя эксперты сочли это совпадением, поскольку структура была пробита с неправильного для Геминид направления.
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