Ужасная утечка с Международной космической станции может заставить НАСА и российских космонавтов остаться на борту на целый год | Наука | Новости

Астронавт НАСА и два российских космонавта останутся на борту Международной космической станции (МКС) в течение всего года из-за утечки, которая произошла в прошлом месяце. Утечка, которая была обнаружена наземным экипажем на наружной видеозаписи со станции, привела к тому, что температура в отсеке экипажа капсулы «Союз» достигла 86 F (30 C), а в отсеке оборудования — 104 F (40 C). Пока ученые на Земле пытаются отправить спасательную капсулу, Фрэнк Рубио из НАСА и космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петлин могут застрять на борту орбитальной лаборатории в два раза дольше, чем планировалось изначально.

Трое астронавтов были отправлены на Международную космическую станцию ​​на борту российского космического корабля «Союз» 21 сентября 2022 года и должны были вернуться на Землю в марте с использованием одной и той же капсулы. Тем не менее, космический корабль, известный как MS-22, был поврежден в прошлом месяце в результате точного удара метеорита, в результате чего он потерял всю свою охлаждающую жидкость и сделался непригодным для перевозки астронавтов, за исключением чрезвычайных ситуаций. после расследования, РоссияКосмическое агентство «Роскосмос» приняло решение о запуске беспилотного космического корабля «Союз» к Международной космической станции, чтобы вернуть на Землю Рубио, Прокопьева и Бейтлин. Однако новая капсула «Союз» должна будет оставаться пристыкованной к Международной космической станции, пока ее преемник — тот, в котором будет находиться экипаж, — не будет готов к запуску. Это означает, что трем астронавтам придется остаться на борту орбитальной лаборатории.

Выступая на пресс-конференции на этой неделе, Дина Контелла, директор по интеграции операций Международной космической станции НАСА, сказала: «План состоит в том, чтобы Фрэнк, Дмитрий и Сергей оставались на корабле еще несколько месяцев, пока они, вероятно, не вернутся домой. » [in] конец сентября. READ Россия бомбит Киев, объявлен комендантский час «Мы смотрим на точное время этого, но на данный момент это будет время, когда мы планируем вернуться домой». Если бы три астронавта прибыли в конце сентября или позже, это означало бы, что они провели бы почти год на борту Международной космической станции, где г-н Рубио побил рекорд по самому продолжительному пребыванию в космосе любого астронавта НАСА. В настоящее время рекордсменом является сотрудник НАСА Марк Ванде Хэй, который прожил на борту станции 355 дней, прежде чем вернуться на Землю на борту космического корабля «Союз МС-19» в апреле 2022 года. Читайте также: Россия может отправить спасательный корабль к застрявшему экипажу МКС после утечки капсулы

За г-ном Ванде Хе внимательно следят Скотт Келли и астронавт Михаил Корниенко, которые провели в космосе 340 дней в период с марта 2015 года по март 2016 года, а Кристина Кох находилась в космосе примерно 329 дней, с апреля 2019 года по февраль 2020 года. Из них только Келли и Корниенко должны были находиться в космосе в течение длительного периода в рамках миссии, призванной собрать данные о влиянии длительного космического полета на организм человека. Данные, собранные в ходе этих длительных миссий, помогут исследователям подготовиться к более длительным космическим полетам, таким как будущие пилотируемые полеты на Марс. Тем временем г-н Ванде Хей и г-жа Кох долгое время находились на борту Международной космической станции из-за проблем с расписанием. В первом случае возвращение Фанде Хей было отложено из-за РоссияРешение о запуске кинематографистов на борту очередного «Союза» вместо сменного экипажа космонавтов. не скучай:

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Между тем космонавты ранее прожили в космосе целый год. Валерий Поляков на данный момент является рекордсменом по продолжительности одиночного космического полета, оставаясь на борту РоссияСтарая международная космическая станция IR в 1994 и 1995 годах с периодом 437 дней. Отверстие в капсуле МС-22, из-за которого охлаждающая жидкость вытекала, оценивалось всего в 0,03 дюйма в диаметре — слишком мало, чтобы его можно было отследить с Земли. В прошлом месяце НАСА подтвердило, что «ни один из членов экипажа на борту космической станции не находился в опасности, и все в течение дня вели нормальную работу». Обнаружение утечки в капсуле MS-22 совпало с пиком метеорного потока Геминиды в прошлом месяце, хотя эксперты сочли это совпадением, поскольку структура была пробита с неправильного для Геминид направления.