Ужасный онлайн Splatoon 3 теперь непростителен, Nintendo

картина : нинтендо

Будь добр ко мне, я был в чистилище. Я имею в виду, я много играл Взвод 3 Многопользовательская игра недавно, и после разблокировки 10-го уровня, чернильный шутер наконец-то позволил мне проскользнуть в его странно расположенные режимы. Анархические битвы, как называются эти соревновательные режимы, — хорошее времяпрепровождение, если вы не разделяете левых и правых или вообще не можете найти совпадение.

Я чувствую себя глупо даже указывать на это, потому что мы находимся в третьей игре этого Популярная франшиза бьет рекордыИ дело не в том, что это новая проблема. я упал со своего взвод Еще в 2015 году, а в сиквеле в 2017 году, и Боже, я все еще загружаюсь в нашего Господа 2022 года. В эту игру играют миллионы людей, и я почему-то не слышу, чтобы люди жалуются на нее массово; Мы к этому привыкли, я думаю.

Но даже когда я полностью предвкушаю какую-нибудь коммуникативную хитрость, я схожу с ума, как это сделать. неприятный Он и то, как улучшались мелочи между играми. Для тех, кто не в курсе, если кто-нибудь прервет связь во время Взвод 3 Матч — обычный или рейтинговый — тогда все в игре сталкиваются с ошибкой подключения и вылетают из матча. В рейтинге человек, который прыгнул или отключился первым, намеренно или случайно, получает проигрыш. Все остальные делают. Я думаю, что это лучше, чем альтернатива, но большинство современных игр либо просто продолжают идти, либо пытаются найти вам элемент наполнения. Необходимость начинать все сначала — это сумасшествие, особенно если вы играли в хорошую игру.

Где взвод Однако матчи проходят довольно быстро, и вы можете как-то не заметить эту ошибку, о чем свидетельствует тот факт, что мы все еще покупаем и играем. Взвод 3 В большом количестве, несмотря на то, что это игра, которая в первую очередь известна своими многопользовательскими предложениями. Но так или иначе, у меня были худшие опыты, чем просто отсоединение во время примерки матраса.

После окончания рейтингового матча взвод Он спрашивает, не хотели бы вы остаться в команде, в которой играли. Скорее всего, если вы хорошо проведете время, вам понравится — соревновательные режимы доставляют больше удовольствия, когда вы играете слаженно работающими командами. Если вы выиграете групповой матч, есть большая вероятность, что вы преуспеете в следующем матче.

Picking to stay on a team one night turned out to be a giant mistake that consumed an entire night of my playtime during launch week. Splatoon 3 stuck me into an absurd wait that at best clocked in at around three to five minutes, but sometimes took well over 10. Once I was waiting for so long that the timer in the corner, which denotes seconds, had run up to 999. The game didn’t stop searching after 999 seconds, the clock just couldn’t go any higher. I waited a good ten more minutes before being able to get out of that hell.

Since there is no way to back out of matchmaking once you start it in ranked, I was stuck there if I didn’t want to incur a penalty. (That I can see, at least—I’ve been told the ‘leaving’ button appears and disappears for other people.) So far, I’ve been winning about eight points per win, and it’s a couple hundred before I manage to rank up—I didn’t really want to make this grind any harder than it needs to be. Maybe the drop is small, but that’s not really the point here. I shouldn’t have to lose anything because the game itself somehow cannot connect me to another player. It’s especially ridiculous when we know there are people playing at any given moment; as of this writing, the game just launched last week!

There is nothing worse in Splatoon 3 than finishing a game, rapidly pressing A to get through the menus because you want to hop into another one, and accidentally agreeing to stay on the team. It kept happening to me over and over again, which was infuriating because I couldn’t undo the matchmaking. The only thing I could do was actively hope that the game encountered an error or crashed (!!!).

I later learned that this is a known issue that existed with Splatoon 3 prior to launch, as Nintendo gave out advice during its first Splatfest event. At the time, they told people to put their console to sleep and then try again. The replies were full of people who had been stuck in the matchmaking lobby for so long, their characters had inked up the entirety of the waiting room. I can’t.

That event was back in August. Clearly they haven’t fixed it, because I just experienced the endless waiting issue. “We apologize for the inconvenience,” Nintendo wrote.

Arguably, this was an exceptional but rare experience that doesn’t reflect what I normally do in Splatoon 3. But you have to remember, things “running smoothly” in context here still means that I tend to disconnect every handful of matches!

“What did you expect,” you might be thinking, “it’s a Nintendo game.” Outside of Splatoon, infamously, first-party series like Smash Bros. have never managed to fully crack online multiplayer, though in that case, the community has persisted because tournament culture is largely local. But even that scene has its limits. At one point in 2020, Братья Смэш.. Сообщество попало в тренд #fixultimateonline. Я не уверен, что он стал лучше, или, по крайней мере, ветка Reddit 2021 года с большим количеством голосов от r / smashbros под названием «Вы играли в онлайн-игру хуже, чем Разбить Окончательный?Между тем, когда Nintendo пыталась перейти на онлайн-функции, это всегда как-то срабатывало. Чтобы сделать самое сложное возможным. Со всем, что подключается к Интернету, это единственный случай, когда следующее соглашение является предпочтительным действием для Nintendo.

Было мало оснований, хотя, возможно, и глупых, надеяться на Взвод 3. В августе 2022 года майнеры данных заявили, что альтернативная игра-стрелялка будет включать «внутреннюю серверную систему», которая будет обновлением, но они предположили, что это, вероятно, все еще будет одноранговая игра. Это не самый сложный вид сетевого кода, потому что обычно, если кто-то рассинхронизируется, все скомпрометировано. К чести Nintendo, я сталкивался с меньшим количеством задержек во время игры, чем в предыдущих играх, или с паузами в игре, пытаясь понять, что происходит. Когда это работает, действие великолепно! Но края по-прежнему невероятно грубые.

Котаку Свяжитесь с Nintendo, чтобы узнать об этом взводПроблемы с подключением, но компания предлагает онлайн-решение. Спойлеры: эксперты по безопасности говорят, что это ужасно. По какой-то причине официальная страница поддержки Nintendoe теперь инструктирует людей открыть каждый порт на вашем маршрутизаторе, что в некоторой степени эквивалентно отключению вашего брандмауэра. Если вы сделаете это хорошо, это может улучшить ваш опыт работы в Интернете, но также ставит под угрозу вашу безопасность. Нинтендо?

«Хотя Nintendo предоставляет эту информацию для использования нашими потребителями, каждый потребитель сам должен определить свои потребности в безопасности для своих собственных сетей и как лучше всего настроить свои сетевые настройки для удовлетворения этих потребностей», — говорится на странице.

Во всяком случае, я не могу поверить, что это ерунда уже семь лет. Самое худшее во всем этом, и почему ему это сходит с рук? Я продолжу играть, потому что больше никто в шутере не предлагает модного, необязательного опыта. взвод Делать.