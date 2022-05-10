Ужесточение санкций увеличивает разрыв между рублем и экономикой, повышая риск ответных мер

Каковы перспективы роста России в краткосрочной и среднесрочной перспективе?

Мы ожидаем, что в этом году объем производства в российской экономике сократится не менее чем на 10 % (самый большой спад с 1994 года) и сократится в 2023 году, в результате чего экономика вернется к уровню, который в последний раз наблюдался накануне мирового финансового кризиса 2008 года. и импорт с наложением штрафов.

Важные недобывающие отрасли в России — машины, электрооборудование, компьютеры, автомобили и фармацевтика — зависят от импортных комплектующих. Доля иностранной добавленной стоимости в этих отраслях превышает 50%, около половины которых приходится на Европейский союз, США, Великобританию, Канаду и Японию, многие из которых не могут быть легко заменены импортом из Китая или отечественными заменителями. .

В отсутствие существенной реструктуризации экономики и при условии сохранения санкций Scope Ratings ожидает, что потенциал роста России в среднесрочной перспективе снизится до 1-1,5% в год (с 1,5 до 2,0%), что намного ниже, чем в большинстве регионов Центральной Азии. и Восточный. Европа, где уровень жизни намного выше.

ЕС предлагает новые санкции – насколько они суровы?

В краткосрочной перспективе потенциально более высокие цены на энергоносители должны помочь компенсировать влияние эмбарго ЕС на импорт российской нефти.

В долгосрочной перспективе бойкот ЕС российской нефти, вероятно, повлечет за собой значительные издержки для российского энергетического сектора и реального сектора экономики с точки зрения конвертируемости рубля, в зависимости от деталей окончательного соглашения, при этом некоторые страны-члены ЕС выступают против полного бойкота. . российской нефти, предполагая, что окончательное соглашение может быть более мягким, чем ожидалось изначально.

Контрмеры: какие шаги могут предпринять российские власти?

Россия, скорее всего, расширит экономические меры возмездия против членов ЕС, поскольку она ищет альтернативных покупателей для своей энергии в Азии, но полная замена европейского рынка в ближайшее время невозможна из-за значительных транспортных и логистических ограничений.

Энергетическая инфраструктура России в основном ориентирована на запад. Немедленное расширение трубопроводных поставок нефти в Китай ограничено нехваткой мощностей. Что касается нефти, поставляемой танкерами, то в то время как независимые нефтеперерабатывающие заводы в Китае могут быть привлечены к российской нефти со скидкой, государственные трейдеры сырьевых товаров могут быть заинтересованы в меньшей степени из-за опасений по поводу вторичных санкций.

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Левон Камерян — старший аналитик рейтингов суверенитета и государственного сектора в Скоуп Рейтингс ГмбХ.