Узбекистан и Россия договорились реализовать 33 проекта

Узбекские и российские компании договорились реализовать 33 проекта на сумму 2,2 миллиарда долларов после рабочей недели и выставки здесь, сообщили в пятницу организаторы мероприятия.

Ташкент (APP – UrduPoint / Pakistan Point News – 10 апреля 2021 г.): Узбекские и российские компании договорились реализовать 33 проекта на сумму 2,2 миллиарда долларов после рабочей недели и выставки здесь, сообщили в пятницу организаторы мероприятия.

«Узбекистан постепенно расширяет возможности сотрудничества со странами-партнерами», – сказал Денис Мантуров, министр промышленности и торговли России, возглавлявший российскую делегацию на международной выставке, проходящей в узбекской столице.

«Республика работает над либерализацией налогового, таможенного и денежно-кредитного законодательства, созданием свободных экономических зон и обновлением отраслевых стратегий развития», – сказал Мантуров.

Он сказал, что Россия полностью поддержит стремление Узбекистана к большей открытости и налаживанию сотрудничества с узбекскими партнерами.

Проекты включали разведку и разработку газового месторождения на юге Узбекистана стоимостью около двух миллиардов долларов, из которых российские финансовые учреждения профинансируют 900 миллионов.

По словам организаторов, в выставке приняли участие 300 российских компаний, а также бизнес-делегации из Армении, Беларуси, Германии, Казахстана, Кыргызстана, Франции, Чехии и Японии.