Узбекский пианист Бехзуд Абдур Рагимов в воскресенье возвращается в Центр лжи | Развлекательная программа

Когда Абд аль-Рахимов говорит, что он молод, он имеет в виду молодость. Его мать начала учить его основам игры на фортепиано, когда ему было пять лет. В 6 лет начал учиться у Тамары Попович в Успенском государственном центральном лицее.

Он сказал: «Мой первый учитель был очень, очень строгим». «Она была похожа на железную леди. Все в школе ее боялись.

«Я учился с ней год, затем мне пришлось выполнить декламацию из трех частей. Я провалил третью строфу. Она выгнала меня из своей школы и сказала, что я больше никогда не буду играть. . Год спустя она вернула меня. Так что я бы не сказал, что я был чудом, но, может быть, ты имеешь.

К тому времени, когда Абдурахимову исполнилось тринадцать лет, Попович сказал ему: «Я покончил с тобой. Все, что я мог тебе дать, мы сделали. Я больше не могу тебя учить».

Но ему пришлось подождать, пока ему исполнится 16 лет и он сможет получить паспорт для начала учебы за границей.

Он сказал: «Я мог бы поступить в Джульярд, Королевскую академию в Лондоне, но я приехал прямо в Канзас-Сити». «Я принял лучшее решение в своей жизни – приехать в Канзас-Сити на Среднем Западе и учиться у (Станислава) Удника».

Удник, который также из Узбекистана, выиграл золотую медаль на Международном конкурсе пианистов Ван Клиберна в 2001 году и сейчас преподает в Университете Парк.