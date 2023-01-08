узкий побег! Спутники Европейского космического агентства избежали столкновений с российским космическим мусором

Альфа и Чарли, два из трех спутников в созвездии Swarm Европейского космического агентства, предотвратили два возможных столкновения с космическим мусором в начале 2023 года. Запущенная в 2013 году миссия Swarm из трех спутников направлена ​​на разгадку тайн магнитного поля Земли.

По словам команды миссии, в пятницу, 6 января, Альфа и Чарли были осторожно уведены мертвым российским спутником «Космос-1544».

Группы управления полетом и динамики полета Европейского космического агентства обычно получают предупреждения о возможном столкновении с куском космического мусора более чем за 24 часа благодаря Управлению по космическому мусору Европейского космического агентства, которое анализирует данные из сети космического мониторинга США и выдает предупреждение. предупреждение.

Избегайте столкновения! 💥 После рождественского джема из трех возможных промахов 2023 год начался с двух маневров по предотвращению столкновений. Альфа и Чарли сегодня были осторожно уведены мертвым спутником Космоса 1544 🧟🛰️ Спасибо. @твит! 🕹️🚀 pic.twitter.com/GC9jnbaUXr — Миссия ESA Swarm (esa_swarm) 6 января 2023 г.

Космический мусор, или космический мусор, становится все более серьезной проблемой, поскольку он может нанести ущерб работающим спутникам и космическим кораблям и даже представлять опасность для астронавтов на борту Международной космической станции. Это событие служит напоминанием о постоянной опасности космического мусора и важности его мониторинга и уменьшения.