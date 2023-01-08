science

узкий побег! Спутники Европейского космического агентства избежали столкновений с российским космическим мусором

8 января, 2023
Marfa Fedoroa

Альфа и Чарли, два из трех спутников в созвездии Swarm Европейского космического агентства, предотвратили два возможных столкновения с космическим мусором в начале 2023 года. Запущенная в 2013 году миссия Swarm из трех спутников направлена ​​на разгадку тайн магнитного поля Земли.

По словам команды миссии, в пятницу, 6 января, Альфа и Чарли были осторожно уведены мертвым российским спутником «Космос-1544».

Группы управления полетом и динамики полета Европейского космического агентства обычно получают предупреждения о возможном столкновении с куском космического мусора более чем за 24 часа благодаря Управлению по космическому мусору Европейского космического агентства, которое анализирует данные из сети космического мониторинга США и выдает предупреждение. предупреждение.

Космический мусор, или космический мусор, становится все более серьезной проблемой, поскольку он может нанести ущерб работающим спутникам и космическим кораблям и даже представлять опасность для астронавтов на борту Международной космической станции. Это событие служит напоминанием о постоянной опасности космического мусора и важности его мониторинга и уменьшения.

READ  Европейское космическое агентство может запустить космический телескоп с помощью SpaceX Falcon 9

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.