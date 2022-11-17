Узнайте, кто из «близких» находит нужные слова, когда разговоры о климате заходят в тупик

Когда президент Дональд Дж. Трамп вступил в должность, пообещав выйти из Парижского соглашения (что он в конечном итоге и сделал), г-жа Бениаз покинула правительство.

Она посещала юридический факультет Йельского университета в качестве лектора и возглавляла неформальное сообщество официальных лиц из администрации Обамы, которые работали над защитой Парижского соглашения в годы правления Трампа, напоминая странам на встречах в Организации Объединенных Наций, что американские города, штаты и другие учреждения остаются приверженными соглашению. .

Когда г-н Керри согласился служить посланником президента Байдена по климату, он попросил г-жу Бениаз вернуться в правительство. «Вы не говорите «нет» Джону Керри, — сказала она.

Ее фирменный образ — длинная джинсовая юбка, блузка на пуговицах, кардиган на плечах и белые волосы, собранные в пучок, — придает ей вид чьей-то тети, собирающейся прервать свое вязание. Во время переговоров с высокими ставками вы выделяетесь в море мужчин в темно-синих костюмах. Товарищи называют его «Цзы Су». На одной из них был ее костюм на Хэллоуин.

«Если вы приведете кого-то в комнату переговорщика по климату и скажете: «Выберите человека, который является одним из самых опытных переговорщиков в округе», ответом будет Сью», — сказал Нэт. Кеохане, президент Центра климатических и энергетических решений, экологической группы. Но это было не сразу понятно. Многие люди не замечают этого, и она справляется с этим».

Несмотря на свои языковые навыки, г-жа Бениаз иногда задается вопросом, оказала ли ее работа какое-то влияние.

«Вы могли бы сказать, что вы просто отмечаете различия?» — сказала миссис Бениаз. «Иногда я думаю об этом. Увековечиваю ли я разногласия, находя форму слова, с которой все могут согласиться? Я не знаю, есть ли ответ на этот вопрос».

Но в конечном счете, сказала она, правильные слова имеют значение, потому что они определяют и требуют действий от сообщества наций.

«Это важно для меня, потому что это важно для всего мира», — сказала г-жа Бениаз. «Некоторые люди говорят, что это просто слова, но для меня это похоже на то, что вы имеете в виду, это просто слова? Международные соглашения — это просто слова. Это отражение того, что, как мы думаем, мы договорились с другими странами. неважно, весь проект потерпит неудачу».