Узнай правду на земле в воздушной войне на Украине

Недавняя контратака Украины с двух фронтов нанесла тяжелый удар по российской армии. Вопреки западной военной доктрине превосходство в воздухе не было обязательным условием успеха на поле боя. Украинские войска быстро продвигались вперед, несмотря на отсутствие прикрытия с воздуха и огневой поддержки со стороны передовых боевых самолетов и бомбардировщиков — двух опор американского способа ведения войны. Некоторые наблюдатели могут прийти к выводу — слишком поспешному — что воздушное пространство и военно-воздушные силы менее важны для будущих войн или что некомпетентность России делает бесполезными уроки о роли военно-воздушных сил.

Это серьезное искажение событий.

Далекий от того, чтобы быть неуместным, контроль над воздушным пространством был центром притяжения битвы. Приняв стратегию воздушного запрета, то есть поддерживая противовоздушную оборону, чтобы держать российские самолеты в тупике и под угрозой, Киев лишил Россию способности не только обеспечивать действия украинских сил, но и быстро реагировать на события, как только они происходят. Стало ясно, откуда идут контратаки. Проще говоря, воздушный перехват — а не традиционная концепция превосходства в воздухе — был предпосылкой успеха Украины на поле боя.

В течение нескольких месяцев Киев рассылал телеграмму о своих планах начать контрнаступление на юге Херсонщины. Но у украинских сил есть Сюрприз Русские выжидали: они не только контратаковали на юге, как ожидалось, но и проникали на север, в район Харьковщины. Эта вторая — неожиданная — контратака удивила русских: они передислоцировали многие части в ожидании украинской контратаки на Херсон и оставили свою оборону на северо-востоке слишком слабой. как русские силы бежать Украина за несколько дней освободила больше территории, чем ее противник захватил за последние пять месяцев.

Как Украине удалось застать россиян врасплох? Противовоздушная стратегия Украины позволила ей контратаковать двумя основными способами:

Во-первых, это способствовало использованию Украиной военного обмана для выявления российских сил на юге. Без превосходства в воздухе Россия не смогла бы свободно управлять своими самолетами разведки, наблюдения и рекогносцировки (ISR) над полем боя, что ограничило ее возможности отслеживать передвижения украинцев. Альтернативы, использующие беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и космические средства в качестве ISR, оказались неэффективными. Несмотря на то, что они дешевле, чем пилотируемые самолеты, значительный износ беспилотников ISR из-за их сбивания и электронных помех означал, что они были необходимы в больших количествах. Но в России нет достаточного количества беспилотников-разведчиков, особенно Орлан-10, которые понесли большие потери в начале войны и стали проблемой для Заменять из-за западных санкций.

«Другие глаза в небе» России — это ее космические возможности. Но российским спутникам не хватает охвата и точности, необходимых для обнаружения приближающейся контратаки. Это признает и российский военный эксперт Павел Лужин. объяснил : Наши спутники оптической разведки производят нечто подобное [low] Точность [images] Они могут назначать только полетные миссии [for launching] ракеты. Он добавил, что эти спутники «проходят через одну и ту же точку только раз в 16 дней. Нет возможности быстро получить данные». Стратегия плотности воздушного пространства не только не снизила военную эффективность Украины, но и сделала возможным оперативный обман, фактически ослепив русских.

Во-вторых, украинская стратегия воздушного перехвата не позволила России быстро отреагировать, чтобы остановить наступление украинских войск, даже после того, как она поняла, что в Харьковской области идет вторая контратака. Относительным преимуществом авиации является способность самолетов и других бортовых средств обходить рельеф местности, затрудняющий передвижение сухопутных войск, для быстрой маневренности огневой мощи на больших расстояниях. Это сочетание летальности и реакции делает Сила авиации особенно эффективна против механизированных сухопутных войск, действующих в наступлении. В то время как защитника трудно обнаружить с воздуха, атакующий в движении создает шум, тепло и электронику. Знаки, которые облегчают искать и атаковать. Украинские танки и военная техника урчание Предполагалось, что шоссе и открытые поля среди бела дня станут легкой задачей для российских ВВС. Но украинская стратегия воздушного перехвата заставила российских пилотов вообще опасаться летать в украинском воздушном пространстве, не говоря уже о том, чтобы слоняться без дела и искать цели в одиночку.

Вместо этого российские военные самолеты, как сообщается, атакуют только цели с известными координатами по запросу российских сухопутных войск. Но Россия Нехватка тактических разведывательных дронов Это означает, что многие из его наземных подразделений не могут видеть за ближайшим холмом, что еще больше снижает их возможности разведки и удара. Короче говоря, украинская стратегия воздушного перехвата в сочетании с недостаточным количеством российских беспилотников стали критически важными факторами успеха украинской контратаки.

Вклад авиации в победу, возможно, был более тонким и косвенным, но он не менее важен, чем роль, которую она сыграла в недавних войнах, которые вели Соединенные Штаты. Украинская стратегия воздушного перехвата, безусловно, была вызвана скорее военной необходимостью, чем преднамеренной уловкой, учитывая относительно небольшой размер украинских ВВС. Но ключевой момент заключается в том, что успех Украины проистекает не только из того, что она извлекла выгоду из неудачи России.

Подавление Россией ПВО противника (ЮВО) Не удалось но нанимая Украину глубина по вертикали Наслоение эффектов ПВО, электромагнитных помех, беспилотников и ракет с возрастающей степенью силы наряду с преимуществами рассредоточения и мобильности предполагает Защитник теперь имеет преимущество . Проще говоря, повсеместное распространение передовых технологий говорит о том, что задача SEAD является более сложной, чем это полностью осознают многие военные аналитики и западные ВВС. Подавить ПВО противника на какое-то время или на небольшой территории возможно, но не до такой степени, чтобы сделать воздушное пространство полезным в оперативном отношении, как это было в прошлом. Чтобы сохранить боевую надежность, современные военно-воздушные силы, построенные на основе меньшего количества дорогих и модных систем, укомплектованных высококвалифицированными экипажами, должны избегать риска истощения. Но покупка большого количества этих передовых систем — это проигрышная игра по сравнению с более дешевыми и более устойчивыми технологиями предотвращения попадания воздуха в сетку. Сегодня и в обозримом будущем крайне сложно и почти невозможно отрицать стратегию запрета на полеты.

Это признание имеет два важных политических следствия. Во-первых, Украине следует избегать попыток получить прямое господство в воздухе против России. Соединенные Штаты направили в Украину высокоскоростные противорадиолокационные комплексы HARM, оборудованные для истребителей МиГ-29, чтобы ВВС Украины могли выследить российские радары ПВО в Украине. Кроме того, заместитель министра обороны по вопросам политики Колин Каль заявил, что передача Украине четвертого поколения западных боевых самолетов не является « невообразимый . «Эти возможности увеличивают вероятность того, что Украина сместит свои оперативные цели с воспрещения полетов на прямое господство в воздухе. Такое изменение упускает реальный урок ведения боевых действий в воздухе — успех украинской стратегии воздушного перехвата проистекает не из недостатков России, а из более фундаментальных и систематический переход от нападения к гегемонии Таким образом, любая попытка Украины добиться господства в воздухе, скорее всего, потерпит неудачу по тем же причинам, что и Россия.

Во-вторых, ВВС США должны обратить на это внимание. Вместо того, чтобы настаивать на дорогих и крутых способностях — типа следующее поколение истребители и бомбардировщиков-невидимок проводить Глубокие удары и импульсные операции — Следует быстрее двигаться в сторону беспилотных и автономных систем и тактика роения Тысячи маленьких и дешевых дронов. В противном случае ВВС столкнутся с серьезным риском повторения ошибок России, слишком сильно придерживаясь структуры сил, сосредоточенной в основном на пилотируемых самолетах, что создаст ситуацию, когда эти силы слишком дороги, чтобы рисковать, и слишком малы, чтобы нести потери во время длительной войны на истощение. .

Будущие попытки преодолеть превосходство в обороне, вероятно, потерпят неудачу, потому что лишение воздуха благоприятствует обороне. Недавний успех на поле боя в Украине не является исключением из этого правила. Россия находится в состоянии стратегической атаки, и украинская контратака как раз и является ответом на российскую агрессию.

Важно отметить, что отказ от воздуха позволил Украине сделать это Выжить и перегруппироваться . Украина обменяла время на пространство, чтобы подавить российское наступление, ослабив атакующие российские силы и сделав их уязвимыми для контратак. как Клаузевиц Написал «Оборонительная форма войны — это не простой щит, а щит, составленный из метко направленных ударов».

Точно так же стратегия запрета на полеты хорошо согласуется со стратегическими целями Соединенных Штатов. Соединенные Штаты занимают стратегическую оборонительную позицию как в Европе, так и в Индо-Тихоокеанском регионе, стремясь сохранить региональный статус-кво. Если ВВС откажутся от нескольких превосходных истребителей и бомбардировщиков, которые они по-прежнему предпочитают, и вместо этого инвестируют в низкоуровневые, пригодные для использования возможности, это сделает невозможным успех атаки будущих врагов. Но если вы в первую очередь сосредоточитесь на наступательной миссии по завоеванию превосходства в воздухе, вы можете разделить судьбу российских ВВС: ошеломленных, неподготовленных и в значительной степени отстраненных от боя.

Полковник ВВС США Максимилиан К. Бремер — директор отдела специальных программ Командования воздушной мобильности. Мнения, выраженные в этом комментарии, не обязательно отражают точку зрения Министерства обороны США или ВВС США.

Келли А. Джерико — старший научный сотрудник программы «Переосмысление большой стратегии США» в Центре Стимсона и адъюнкт-профессор исследований в области безопасности в Джорджтаунском университете.