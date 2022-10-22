Уилфрид Заа может избежать переговоров о контракте с «Кристал Пэлас» и искать первую шестерку – Paper Talk | Новости Транспортного Центра

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ежедневная почта

Уилфрид Заа может избежать переговоров о новом контракте и покинуть «Кристал Пэлас» следующим летом, поскольку он надеется перейти в один из шести лучших клубов.

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Контракт Уилфрида Заа с «Кристал Пэлас» истекает летом





Рис Джеймс признался, что хирург сказал ему, что он может пропустить два месяца из-за травмы колена, которую он получил в матче против «Милана» ранее в октябре.

Сообщается, что Давид де Хеа может покинуть «Манчестер Юнайтед» в конце сезона, а ряд команд Ла Лиги готовы подписать контракт с испанской звездой.

«Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Ливерпуль» находятся в выигрышном положении, если Френки де Йонг решит покинуть «Барселону» в январское трансферное окно.

«Марсель» исключил возможность подписания Криштиану Роналду в январское трансферное окно, а генеральный директор Пабло Лонгория утверждает, что его команда больше касается команды, чем отдельного человека.

Тим Ховард раскритиковал поведение бывшего товарища по команде «Эвертон» Ройстона Дренте в клубе как «ужасающее».

Бывший защитник «Уигана» и «Селтика» Гэри Колдуэлл находится на пути к тому, чтобы стать следующим тренером «Эксетер Сити».

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«Марсель» исключил возможность подписания Криштиану Роналду.





Daily Mirror

Эдвин ван дер Сар, похоже, собирается вернуться в «Манчестер Юнайтед» после того, как появились сообщения о том, что Эрик тен Хаг предпринял попытку вернуть бывшего вратаря на «Олд Траффорд».

Клубы Ла Лиги находятся на грани забастовки, поскольку план «Барселоны» и «Реала» принимает новый оборот.

«Астон Вилла» сделала Рубена Аморима своей управленческой целью номер один, но это будет достигнуто по рекордной цене.

спортсмен

Ожидается, что Джесси Марш будет руководить матчем «Лидс Юнайтед» против «Фулхэма».

Рубен Аморим входит в число кандидатов, с которыми «Астон Вилла» говорила о замене Стивена Джеррарда.

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Сообщается, что Рубен Аморим является целью номер один для «Астон Виллы», чтобы заменить Стивена Джеррарда.





независимый

Тренер лиссабонского «Спортинга» Рубен Аморим отказался работать в «Астон Вилле».

раз

В этом сезоне тихо вступила в силу хартия для владельцев Премьер-лиги, которая обязывает их прислушиваться к своим болельщикам, поддерживать футбольную пирамиду и претендовать на попадание в Европу только за «текущие спортивные заслуги».

Бывший вице-президент «Арсенала» Дэвид Дин сказал на встрече с фанатами на этой неделе, что он «печален и убит горем» после того, как клуб отказался хранить его резюме или рекламировать его в какой-либо торговой точке.

Конец правительства Лиз Трасс и уход ее специального советника Джейсона Стайна из футболки с номером 10 вызвали у активистов надежду на то, что независимый правовой регулятор футбола вернется к столу.

Российское антидопинговое агентство вызвало дальнейшие споры, объявив, что его решение по делу о допинге Камилы Валеевой останется конфиденциальным.

ежедневное выражение

22-летний агент «Тоттенхэма» преуменьшил надежды босса «шпор» Антонио Конте на прекращение трансфера вратаря «Валенсии» в январе прошлого года, поскольку он заявил о своем желании остаться в Испании в обозримом будущем.

солнце

Чемпионат мира в Англии превратился в груду щебня — всего за месяц до начала матча отель команды превратился в строительную площадку.

Сообщается, что в январе «Манчестер Юнайтед» может нацелиться на Жоао Феликса, который заменит Криштиану Роналду.

Сообщается, что бывший помощник «Челси» Джоди Моррис ведет переговоры о том, чтобы стать новым боссом «Вест Бромвича».

Рубен Невес признает, что для меня было бы «привилегией» играть за «Барселону», а не «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал».

ежедневная звезда

Лионель Месси раскритиковал Англию, когда сказал, что обе команды считают, что у них больше шансов выиграть чемпионат мира.

«Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» сообщили, что им нужно будет заплатить 88 миллионов фунтов стерлингов, чтобы подписать Виктора Осимхена из «Наполи».

Неманья Видич чуть было не ушел в «Ливерпуль», прежде чем сэр Алекс Фергюсон столкнулся с ним в «Манчестер Юнайтед».

ежедневник

Стивен Робинсон — главный претендент на вакансию в Северной Ирландии.

Дейли Телеграф

Сид Саттон, генеральный директор Sale Sharks, призвал к независимой организации Премьер-лиги, чтобы положить конец культуре «личных интересов» среди владельцев клубов.