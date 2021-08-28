Уильям Гордон Митчелл | Новости, спорт, вакансии

Уильям Гордон Митчелл, физик-ядерщик, член Mensa и давний житель Нашуа, штат Нью-Гэмпшир, мирно скончался 20 августа 2021 года в возрасте 93 лет. Родился 26 сентября 1927 года в Луненбурге, Эссекс, Вато. Сын Артура Рэймонда Машела и Лилиан Мэй Макинтайр. Уильям был заботливым мужем, братом, отцом и дедушкой. 13 апреля 1949 года он женился на Лоре Мэй Биксби (умершей). Он гордился двумя своими братьями, Артуром Рэймондом Машелом младшим и Дэвидом Норманом Машелом, оба из которых скончались. У него остались трое детей: Линда Стокдейл и ее муж Алан Провиденс, Род-Айленд, Сандра Уолш из Сарасоты, Флорида, и доктор Джон Митчелл и его жена Сэнди из Холлиса, Нью-Гэмпшир. У него также остались внуки: Эван Секвойранза, его жена Кэти Уэсткотт, Джина Секоранза, Шейн Паттерсон, Колин Уолш, его жена Сара Уолш, Кэмерон Машел и Колтон Машел. У него было четверо внуков: Чендлер Паттерсон, Риз Паттерсон, Мишель Перкинс и Финли Уолш. Уильяма знали многие мои имена: Майк, Билл, Гордон, дядя Джорди и дедушка.

После службы в армии США он окончил Университет ООН по специальности «Физика». Затем он служил в ВВС США в Центре развития авиации Райта в Огайо в качестве инженера-системотехника и старшего лейтенанта. Уильям продолжил образование в области физики в Огайо. Он начал свою карьеру в General Electric в Скенектади, штат Нью-Йорк, в 1953 году. Его карьера в GE привела его во многие места, включая Аргентину, Вермонт и Филадельфию, и познакомила его с множеством инженерных заданий, включая подразделение оборудования для атомной энергии GE, General Electric. Electric International, GE Rocket Engine Division, GE Rocket and Aerospace Division и Missile and Armament Division. Он имеет степень магистра физики в Union College. В 1968 году он переехал в Nashua NH, где продолжил свою карьеру инженера в GE, а затем в Raytheon и Федеральном правительстве.

Мой отец был заядлым фигуристом, которому за 80 и финишировал третьим на Олимпийских играх в Парк-Сити. Он любил охоту и рыбалку. Он учился всю жизнь и изучал русский, испанский, оперу, любые науки и математику. У него было хорошее чувство юмора, и он всегда был благодарен за свою жизнь. Если что-то сломалось, исправят. Ему нравилось работать над Ford Model A, строить собственный телескоп, проводить время с семьей в походах и походах со своим братом Дэйвом, а также путешествовать с матерью. Моему отцу было важно записывать события нашей семейной жизни. Он был опытным фотографом и видеооператором и однажды хвастался, что снял достаточно фильмов, чтобы охватить весь Нью-Гэмпшир. Его будут с любовью вспоминать, и его будет очень не хватать. Сейчас он отдыхает с миром.

Услуги: Праздник жизни состоится в субботу, 28 августа 2021 года, в 10 часов утра, у могилы на кладбище Вудлон, 101 Кинсли-стрит, Нашуа, NH 03060. Приглашаются друзья и семья. Его имя может быть передано в благотворительный фонд по вашему выбору. Похоронное бюро Дэвиса, 1 Локк-стрит, Нашуа, Нью-Гэмпшир, было уполномочено принять меры. Гостевую книгу можно найти на сайте www.davisfuneralhomenh.com.

(603) 883-3401 «Одно воспоминание освещает другое».