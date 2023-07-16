Уимблдон: британец Генри Сирл вошел в историю, выиграв титул среди мальчиков в одиночном разряде | Новости тенниса

Генри Сирл стал первым британским чемпионом Уимблдона среди мальчиков в одиночном разряде с 1962 года.

17-летний игрок из Вулверхэмптона обыграл Ярослава Демина с пятым номером 6-4, 6-4 на корте № 1, чтобы подражать Стэнли Мэтьюзу, сыну знаменитого футболиста, который одержал победу 61 год назад.

Он стал первым британским чемпионом среди юниоров с тех пор, как Лаура Робсон выиграла титул среди девушек в 2008 году и добилась большего домашнего успеха на турнире этого года, когда Нил Скупски одержал победу в мужском парном разряде в субботу.

Сирл, забивший девять эйсов и забивший 22 гола за 83 минуты, завоевал титул, не проиграв ни одного сета в турнире.

Громовержец Сирл Генри Сирл сделал подачу со скоростью 134 мили в час. Только 14 игроков основной сетки мужских соревнований добились самой быстрой подачи среди всех турниров.

О возможности того, что произойдет, он сказал в суде: «Я обязательно постараюсь подготовиться к этому, и я продолжу усердно работать и посмотрю, что произойдет».

Он добавил: «Удивительно играть на первом корте с такой особенной публикой и иметь возможность выполнять свою работу.

«Это очень особенное чувство, и оно не будет возникать часто, и я постараюсь насладиться им. Сегодня перед этой толпой он был великолепен».





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Сирл преуспел там, где в последние годы потерпели неудачу Джек Дрейпер и Лиам Броди, выиграв финал.



Поддерживаемый армией фанатов первого корта, одетых в одинаковые футболки, Сирл не был ошеломлен своим окружением и перспективами того, чего он мог бы достичь.

Равное начало первого сета было отмечено небольшой задержкой из-за дождя, а затем ключевой линией игры.

Подача Сирла впервые в матче оказалась под давлением, и он блестяще отразил три брейк-пойнта.

Как это часто бывает, у него был импульс, а затем он сломал Демина, россиянина с мощным ударом справа, и повел 5-4.





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Поклонники Генри Сирла в футболках с надписью «Henry’s Barmy Army» празднуют его победу.



При нажатой подаче для сета при счете 30-30 Сирл сделал бросок со скоростью 134 мили в час, который был слэм-данком, а затем выиграл сет мощным ударом справа.

Все шло по пути Сирла, и перерыв в первом гейме второго сета дал ему больше контроля.

Затем он продемонстрировал уверенность и хладнокровие, чтобы удержать Демина в страхе и закрепить за собой титул, когда россиянин ушел в длинную позицию, набрав свое первое чемпионское очко.

Была еще одна британская победа среди мальчиков до 14 лет. Марк Себан Она обыграла Свет Солич 7-6 (7-5), 6-3, а вот Холли Смарт была нокаутирована в составе девушек U-14, уступив 6-3 6-1 Луне Вуйович.