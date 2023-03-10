Уимблдон: Даниил Медведев говорит, что будет «уважать» решение, принятое в этом году в отношении игроков из России и Беларуси

Даниил Медведев заявил, что будет «уважать» любое решение Уимблдона об участии российских и белорусских игроков в турнирах Большого шлема этим летом.

Уимблдон стал единственным турниром Большого шлема в прошлом году, на котором отказались конкурировать с игроками из России и Беларуси.

Ассоциация лаун-тенниса (LTA) получила штраф в размере 1,4 миллиона фунтов стерлингов от ATP и WTA, и за турнир не были начислены рейтинговые очки.

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Ожидается, что решение об отмене запрета в этом году будет объявлено в ближайшее время.

Медведев сказал, что он был бы «очень рад» принять участие в турнире Большого шлема в этом году, но не будет пытаться влиять на организаторов турнира.

«Я не буду принимать это решение от их имени и даже не буду помогать им принимать это решение», — сказал он журналистам перед стартовым матчем против американца Брэндона Накашимы в пятницу.

«Они должны сделать это сами по разным причинам, как и в прошлом году.

«Я всегда говорил, что буду уважать это решение. Я играю там, где могу играть… Теннис — это моя работа, поэтому я буду очень рад сыграть на Уимблдоне».

«Я очень люблю этот турнир, но если он не состоится, я буду ждать шанса вернуться туда».

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«Но потом я понял, что это не в моей власти. Я не сделал ничего плохого против украинского народа. Это не моя вина».

Бывший номер один британца Энди Мюррей считает, что позволит российским и белорусским игрокам играть на Уимблдоне этим летом и не будет иметь никаких проблем, если они разрешат.

Он сказал: «Я понимаю, что им будет позволено играть, и я бы не сошёл с ума, если бы это было так.

«Но если бы Уимблдон пошел другим путем, я бы понял».

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