Уимблдон, день четвертый | Рейтер

ЛОНДОН (Рейтер) — Основные моменты четвертого дня Уимблдонского чемпионата в четверг (GMT):

2015 игра Медведева остановлена

Матч второго круга, сыгранный третьим сеяным Даниилом Медведевым против француза Адриана Маннарино, был прерван из-за плохого освещения, так как россиянин продвинулся вперед 6-3, 6-3, 4-4.

1950 У Петтин-Роуд есть планы на неделю

Несмотря на досадное поражение от британца Лайама Броди, четвертый посевной Каспер Радд высказался с оптимизмом, когда его спросили, сможет ли он теперь увидеть выступление канадского певца The Weeknd в Лондоне.

«Это завтра. Может быть. Я думаю, что завтра у меня будет муж, так что у меня действительно есть хороший повод остаться. Думаю, я мог бы попробовать посмотреть шоу, да», — сказал он журналистам.

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Тиафо сдерживает Ву и выходит во второй раунд Уимблдона через Фрица.

1856 Пегула марширует в третьем туре.

Американке с четвертым номером Джессике Пегуле понадобилось всего 62 минуты, чтобы победить испанку Кристину Боксу со счетом 6-1, 6-4.

1820 г. Рыбакина издевается над травмой Корнета.

Защитница Елена Рыбакина обыграла француженку Ализе Корне со счетом 6-2 7-6 (2) после того, как француженка повредила ногу, когда поскользнулась и упала в конце второго сета, плача.

Корнет потребовался медицинский тайм-аут, и она вернулась с туго перевязанной ногой, чтобы добиться тай-брейка, который Рыбакина быстро закрыла.

1806 Тиафо выходит в третий раунд.

Американка Фрэнсис Тиафо, занявшая 10-е место, была испытана в дебютном сете Доминика Стрикера, но в итоге вышла в третий раунд с победой 7-6 (11), 6-4, 6-2.

1802 Швед проходит через перипетии Фрица.

Швед Микаэль Имир победил американца с девятым номером Тейлора Фрица со счетом 3-6, 2-6, 6-3, 6-4, 6-2 и вышел в третий раунд.

1726 г. Фикике и Бенчик нокаутируют американцев

Хорватка Донна Векич пришла сзади, чтобы победить бывшую чемпионку US Open Слоан Стивенс 4-6 1-5 6-4 и выйти в третий раунд.

Швейцарка Белинда Бенчич также отыгралась после сета и отправила Дэниела Коллинза к победе со счетом 3–6, 6–4, 7–6 (10–2).

Возвращение сражений при Гарсии 1645 г. в Ост-Фернандес

Француженка Кэролайн Гарсия с пятым посевом проиграла в первом сете, а затем вернулась и обыграла канадку Лейлу Фернандес, финалистку Открытого чемпионата США 2021 года, со счетом 3–6, 6–4, 7–6 (10–6).

1608 Контавейт заканчивает сольную карьеру.

Бывшая вторая ракетка мира из Эстонии Анетт Контавейт, которая уйдет в отставку по окончании турнира в возрасте 27 лет, опустила занавес своей карьеры в одиночном разряде после поражения от Марии Бузковой со счетом 6:1, 6:2.

«Много эмоций. Есть грусть, есть счастье и всего понемногу», — сказал Контавейт журналистам.

1606 Mayhem четвертая база

Британец Лайам Броди подарил болельщикам на Центральном корте повод для празднования после того, как выбил четвертого сеяного норвежца Каспера Рууда со счетом 6:4, 3:6, 4:6, 6:3, 6:0.

1548 Боултер через третий раунд

Британка Кэти Боултер обыграла Викторию Томову со счетом 6:0 3:6 6:3 и вышла в третий раунд, где встретится с действующей чемпионкой Еленой Рыбакиной или Ализе Корне.

1445 Рублей Даунс Каратиф

Седьмой сеяный россиянин Андрей Рублев во второй раз вышел в третий раунд Уимблдона, обыграв соотечественника Аслана Карацева со счетом 6:7 (4), 6:3, 6:4, 7:5.

1424 Зверев Продвинутый

Александр Зверев, который, наконец, получил шанс сыграть свой матч первого круга в четвертый день турнира, вышел во второй круг, одержав победу над голландцем со счетом 6-4, 7-6(4), 7-6(5). Джесс Брюэр. .

1350 КУДЕРМЕТОВА были исключены во втором туре

Финалистка Открытого чемпионата Франции по теннису 2019 из Чехии Маркета Вондроусова обыграла во втором раунде россиянку Веронику Кудермитову, занявшую 12-е место, со счетом 6-3, 6-3.

1320 Азаренко через третий тур

Бывшая чемпионка Открытого чемпионата Австралии по теннису Виктория Азаренко одержала комфортную победу со счетом 6:3 6:0 над аргентинкой Надей Подоровской.

1317 Андреева через отставку Крежикова

Российская квалификационная Мира Андреева вышла в третий раунд после того, как 10-я сеяная Барбора Крежикова из Чехии была вынуждена отказаться от участия из-за травмы после поражения в первом сете 6-3 и отставания 4-0 во втором.

13:05 ВАВРИНКА устраивает бой с Джоковичем

Трехкратный чемпион Большого шлема Стэн Вавринка, 38 лет, одержал победу со счетом 6:3, 4:6, 6:4, 6:2 над аргентинцем Томасом Эчеверри и организовал матч третьего раунда против давнего соперника Новака Джоковича.

Швейцарка Вавринка и действующий чемпион Уимблдона Джокович сыграли 26 матчей, из которых серб выиграл все, кроме шести.

1301 Ежедневное ранение Возвращение Мошова

Чешка Каролина Мухова, посеянная на Уимблдоне под 16-м номером и финалистка Открытого чемпионата Франции, получила травму паха, проиграв в первом круге немке Джули Нимейер со счетом 6:4, 5:7, 6:1.

1231 MUSETTI через прямые наборы

Итальянец Лоренцо Мюзетти, занявший 14-е место, победил испанца Жауме Мунара со счетом 6:4, 6:3, 6:1 и назначил дату третьего раунда против поляка Хуберта Хуркача.

«1215 ураганов» победили Брайтона Швински

Поляк Гуркач, занявший 17-е место, победил британца Яна Чойнского со счетом 6-4, 6-4, 7-6 (3) во втором раунде.

1135 Свитолина нокаутирует Мертенса

Подстановочный знак и полуфиналистка 2019 года Элина Свитолина нокаутировала Элиз Мертенс с 28-м номером 6-1 1-6 6-1 и вышла в третий раунд.

Украинка Свитолина в следующий раз встретится с бывшей чемпионкой Australian Open Софией Кенин, которая прошла квалификацию и вышла в основную сетку.

1009 играть под дорогой

Игра началась при облачном небе и температуре около 19 градусов по Цельсию. Британское метеорологическое бюро предсказало, что день будет в основном без осадков, что должно облегчить организаторам после хаотичного старта турнира Большого шлема.

Дождь вызвал дальнейшие задержки графика, а протестующие против изменения климата добавили беспорядков в среду. 17 мужских и женских матчей первого раунда еще не начались и не закончились.

Дополнительный отчет Ритики Шармы, Ади Наира, Рохита Наира и Томми Лунда, редактирование Эда Осмонда

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