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Уимблдон, день четвертый | Рейтер

6 июля, 2023
Boleslava Sokolova

ЛОНДОН (Рейтер) — Основные моменты четвертого дня Уимблдонского чемпионата в четверг (GMT):

2015 игра Медведева остановлена

Матч второго круга, сыгранный третьим сеяным Даниилом Медведевым против француза Адриана Маннарино, был прерван из-за плохого освещения, так как россиянин продвинулся вперед 6-3, 6-3, 4-4.

1950 У Петтин-Роуд есть планы на неделю

Несмотря на досадное поражение от британца Лайама Броди, четвертый посевной Каспер Радд высказался с оптимизмом, когда его спросили, сможет ли он теперь увидеть выступление канадского певца The Weeknd в Лондоне.

«Это завтра. Может быть. Я думаю, что завтра у меня будет муж, так что у меня действительно есть хороший повод остаться. Думаю, я мог бы попробовать посмотреть шоу, да», — сказал он журналистам.

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Тиафо сдерживает Ву и выходит во второй раунд Уимблдона через Фрица.

1856 Пегула марширует в третьем туре.

Американке с четвертым номером Джессике Пегуле понадобилось всего 62 минуты, чтобы победить испанку Кристину Боксу со счетом 6-1, 6-4.

1820 г. Рыбакина издевается над травмой Корнета.

Защитница Елена Рыбакина обыграла француженку Ализе Корне со счетом 6-2 7-6 (2) после того, как француженка повредила ногу, когда поскользнулась и упала в конце второго сета, плача.

Корнет потребовался медицинский тайм-аут, и она вернулась с туго перевязанной ногой, чтобы добиться тай-брейка, который Рыбакина быстро закрыла.

1806 Тиафо выходит в третий раунд.

Американка Фрэнсис Тиафо, занявшая 10-е место, была испытана в дебютном сете Доминика Стрикера, но в итоге вышла в третий раунд с победой 7-6 (11), 6-4, 6-2.

1802 Швед проходит через перипетии Фрица.

Швед Микаэль Имир победил американца с девятым номером Тейлора Фрица со счетом 3-6, 2-6, 6-3, 6-4, 6-2 и вышел в третий раунд.

1726 г. Фикике и Бенчик нокаутируют американцев

Хорватка Донна Векич пришла сзади, чтобы победить бывшую чемпионку US Open Слоан Стивенс 4-6 1-5 6-4 и выйти в третий раунд.

Швейцарка Белинда Бенчич также отыгралась после сета и отправила Дэниела Коллинза к победе со счетом 3–6, 6–4, 7–6 (10–2).

Возвращение сражений при Гарсии 1645 г. в Ост-Фернандес

Француженка Кэролайн Гарсия с пятым посевом проиграла в первом сете, а затем вернулась и обыграла канадку Лейлу Фернандес, финалистку Открытого чемпионата США 2021 года, со счетом 3–6, 6–4, 7–6 (10–6).

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1608 Контавейт заканчивает сольную карьеру.

Бывшая вторая ракетка мира из Эстонии Анетт Контавейт, которая уйдет в отставку по окончании турнира в возрасте 27 лет, опустила занавес своей карьеры в одиночном разряде после поражения от Марии Бузковой со счетом 6:1, 6:2.

«Много эмоций. Есть грусть, есть счастье и всего понемногу», — сказал Контавейт журналистам.

1606 Mayhem четвертая база

Британец Лайам Броди подарил болельщикам на Центральном корте повод для празднования после того, как выбил четвертого сеяного норвежца Каспера Рууда со счетом 6:4, 3:6, 4:6, 6:3, 6:0.

1548 Боултер через третий раунд

Британка Кэти Боултер обыграла Викторию Томову со счетом 6:0 3:6 6:3 и вышла в третий раунд, где встретится с действующей чемпионкой Еленой Рыбакиной или Ализе Корне.

1445 Рублей Даунс Каратиф

Седьмой сеяный россиянин Андрей Рублев во второй раз вышел в третий раунд Уимблдона, обыграв соотечественника Аслана Карацева со счетом 6:7 (4), 6:3, 6:4, 7:5.

1424 Зверев Продвинутый

Александр Зверев, который, наконец, получил шанс сыграть свой матч первого круга в четвертый день турнира, вышел во второй круг, одержав победу над голландцем со счетом 6-4, 7-6(4), 7-6(5). Джесс Брюэр. .

1350 КУДЕРМЕТОВА были исключены во втором туре

Финалистка Открытого чемпионата Франции по теннису 2019 из Чехии Маркета Вондроусова обыграла во втором раунде россиянку Веронику Кудермитову, занявшую 12-е место, со счетом 6-3, 6-3.

1320 Азаренко через третий тур

Бывшая чемпионка Открытого чемпионата Австралии по теннису Виктория Азаренко одержала комфортную победу со счетом 6:3 6:0 над аргентинкой Надей Подоровской.

1317 Андреева через отставку Крежикова

Российская квалификационная Мира Андреева вышла в третий раунд после того, как 10-я сеяная Барбора Крежикова из Чехии была вынуждена отказаться от участия из-за травмы после поражения в первом сете 6-3 и отставания 4-0 во втором.

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13:05 ВАВРИНКА устраивает бой с Джоковичем

Трехкратный чемпион Большого шлема Стэн Вавринка, 38 лет, одержал победу со счетом 6:3, 4:6, 6:4, 6:2 над аргентинцем Томасом Эчеверри и организовал матч третьего раунда против давнего соперника Новака Джоковича.

Швейцарка Вавринка и действующий чемпион Уимблдона Джокович сыграли 26 матчей, из которых серб выиграл все, кроме шести.

1301 Ежедневное ранение Возвращение Мошова

Чешка Каролина Мухова, посеянная на Уимблдоне под 16-м номером и финалистка Открытого чемпионата Франции, получила травму паха, проиграв в первом круге немке Джули Нимейер со счетом 6:4, 5:7, 6:1.

1231 MUSETTI через прямые наборы

Итальянец Лоренцо Мюзетти, занявший 14-е место, победил испанца Жауме Мунара со счетом 6:4, 6:3, 6:1 и назначил дату третьего раунда против поляка Хуберта Хуркача.

«1215 ураганов» победили Брайтона Швински

Поляк Гуркач, занявший 17-е место, победил британца Яна Чойнского со счетом 6-4, 6-4, 7-6 (3) во втором раунде.

1135 Свитолина нокаутирует Мертенса

Подстановочный знак и полуфиналистка 2019 года Элина Свитолина нокаутировала Элиз Мертенс с 28-м номером 6-1 1-6 6-1 и вышла в третий раунд.

Украинка Свитолина в следующий раз встретится с бывшей чемпионкой Australian Open Софией Кенин, которая прошла квалификацию и вышла в основную сетку.

1009 играть под дорогой

Игра началась при облачном небе и температуре около 19 градусов по Цельсию. Британское метеорологическое бюро предсказало, что день будет в основном без осадков, что должно облегчить организаторам после хаотичного старта турнира Большого шлема.

Дождь вызвал дальнейшие задержки графика, а протестующие против изменения климата добавили беспорядков в среду. 17 мужских и женских матчей первого раунда еще не начались и не закончились.

Дополнительный отчет Ритики Шармы, Ади Наира, Рохита Наира и Томми Лунда, редактирование Эда Осмонда

Наши стандарты: Принципы доверия Thomson Reuters.

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