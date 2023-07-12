Уимблдон, день 10: Путеводитель по четвертьфиналам

Испанец Карлос Алькарас празднует выход в четвертьфинал Уимблдона (Гленн Кирк)

Карлос Алькарас нацелен на 10-ю победу подряд на траве, поскольку он претендует на выход в полуфинал Уимблдона в среду, в то время как Елена Рыбакина сыграет с Онс Жабером в повторении прошлогоднего титульного матча.

AFP ищет четыре сегодняшних четвертьфинальных матча (x означает посев — игрокам, представляющим Россию и Беларусь, запрещено соревноваться под именем или флагом своей страны).

Мужчины

Карлос Алькарас (ESP x1) — Хольгер Рун (DEN x6)

Первая ракетка мира Карлос Алькарас привыкает к траве и готовится сразиться с другом Хольгером Роном.

Обоим игрокам по 20 лет, но Алькарас уже выиграл турнир Большого шлема — Открытый чемпионат США в прошлом году.

На бумаге это будет самая сложная задача для посева испанцев на Уимблдоне, но он с нетерпением ждет встречи с датчанином, посеянным шестым.

«Я очень взволнован этим матчем», — сказал он. «У нас было много замечательных моментов. Мы играли вместе с 12 лет.

«Мы не переписывались друг с другом, но мы, очевидно, знаем друг друга очень хорошо. Да, я очень взволнован этим. Я думаю, что это одно и то же».

Даниил Медведев (x3) – Кристофер Юбэнкс (США)

Даниил Медведев принадлежит к очень редкой породе — это человек, который обыграл Новака Джоковича в финале турнира Большого шлема.

Россиянин, посеянный под третьим номером, который обыграл серба в двух сетах в финале Открытого чемпионата США 2021 года, говорит, что верит, что может выиграть турнир.

Он сказал: «Честно говоря, я всегда говорю это себе». «В то же время у нас есть Новак, который выигрывал сколько, четыре раза подряд, всего семь раз? Он выиграл много турниров Большого шлема».

Медведев сыграет с Кристофером Юбэнксом, который по уши влюбился в траву после того, как назвал ее «самым глупым» покрытием для игры.

Непосеянный американец стал выдающимся игроком турнира благодаря своей привлекательной игре и заразительной индивидуальности, поскольку в предыдущем раунде он опередил Стефаноса Циципаса с пятым номером.

стройный

Онс Жабер (ТУН х6) — Елена Рыбакина (КАЗ х3)

Онс Жабер не скрывает, что хочет отомстить, когда сразится с Еленой Рыбакиной в повторении прошлогоднего финала.

Туниска, занявшая шестое место, которая быстро становится любимицей публики во Всеанглийском клубе, поставила точку в прошлогоднем матче против казахстанской теннисистки до того, как матч от нее отвернулся.

Джабер сказала, что проигрыш в матче был «болезненным», но она отдала все.

«Я верю в судьбу, — сказала она. «Это не должно было быть в том году. Может быть, после этого финала придут еще более важные вещи. Вы определенно многому научитесь».

Рыбакина проиграла свой первый сет на турнире, но с тех пор все идет гладко для третьей посевной, которая даже не завершила серию своих встреч в четвертом раунде после победы над Беатрис Хаддад-Майя до слез.

Мэдисон Киз (США x 25) vs Арина Соболенко (x2)

Мэдисон Киз в этом году держалась относительно скромно на Уимблдоне, но внезапно оказалась в четвертьфинале, спустя восемь лет после того, как достигла той же стадии.

Американка, занявшая 25-е место, проиграла свой первый сет на турнире, одержав впечатляющую победу в трех сетах над 16-летней россиянкой Мирой Андреевой.

Белоруска Арина Соболенко, занявшая второе место, в этом году выиграла три турнира, включая Открытый чемпионат Австралии, и выглядит все более впечатляюще.

Но она опасается вызова со стороны Киз.

«Это действительно сложная конкуренция, чтобы играть против», — сказала она. «Я знаю, что это будет отличный бой. Я действительно с нетерпением жду этого матча».

ЮВ/диджей