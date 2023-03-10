Уимблдон еще не принял решение о допуске российских и белорусских игроков в этом году

БЕНГАЛОР (Рейтер) — Уимблдон еще не принял решение об участии российских и белорусских игроков на турнире Большого шлема в этом году, сообщили агентству Reuters в пятницу организаторы, добавив, что они продолжают переговоры с ключевыми заинтересованными сторонами.

Всеанглийский клуб лаун-тенниса (AELTC) и Ассоциация лаун-тенниса (LTA) запретили игрокам из двух стран участвовать в турнирах, проводимых в Великобритании, после российской «специальной военной операции» на Украине, ключевым плацдармом которой является Беларусь.

Уимблдон заявил, что отстранение игроков от двух стран было его единственным жизнеспособным вариантом под руководством британского правительства.

Рейтинговые очки для турниров Большого шлема были сняты, а женская WTA и мужская ATP также наложили огромные штрафы на LTA и AELTC.

Двукратный чемпион Уимблдона Энди Мюррей заявил на этой неделе, что ожидает от организаторов Уимблдона разрешения на участие российских и белорусских игроков в турнирах Большого шлема, сообщает Daily Mail. упомянул Запрет снят.

Представитель AELTC, которая занимается организацией Уимблдона, сообщил агентству Reuters: «Мы еще не приняли решение о заявках на участие в чемпионате 2023 года».

«Мы продолжаем очень тесно сотрудничать с правительством Великобритании и ключевыми заинтересованными сторонами в теннисе по этому вопросу».

В этом году турнир планируется провести с 3 по 16 июля.

Уимблдон был единственным турниром Большого шлема, на котором в прошлом году не было участников из России и Беларуси, а на других крупных турнирах игроки соревновались как индивидуальные спортсмены без национальной принадлежности.

Российский и белорусский флаги были запрещены в Мельбурн-парке на Открытом чемпионате Австралии в начале этого года после жалобы посла Украины в стране.

В прошлом месяце украинская теннисистка Элина Свитолина заявила, что запрет на участие в Уимблдоне должен продолжаться.

Бывшая первая ракетка мира из России Даниил Медведев заявил, что будет уважать любое решение Уимблдона относительно участия игроков из двух стран.

Победительница Открытого чемпионата Австралии по теннису Арина Соболенко из Беларуси поддержала его мнение, заявив, что решение было вне ее контроля.

(сообщил Шриватса Шридхар) в Бангалоре; Под редакцией Кристиана Шмоллингера

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