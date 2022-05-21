Уимблдон запрещает встречи с Россией, Беларусью ATP, WTA | Новости тенниса

После того, как рейтинги Уимблдона были вырваны турами ATP и WTA, за исключением игроков из России и Беларуси, самый ценный теннисный турнир в мире находится в конфликте с глобальными руководящими органами игры.

По данным Международной федерации тенниса (ITF), запрет Всеанглийских клубов на российских и белорусских игроков в связи с вторжением в Украину не обеспечит рейтинговых очков для женских и мужских теннисных турниров на Уимблдоне в этом году. Как значительное осуждение старейшего турнира Большого шлема в игре.

WTA и ATP объявили свои результаты в пятницу вечером, за два дня до начала Открытого чемпионата Франции — и чуть более чем за месяц до начала игры на Уимблдоне 27 июня.

Всеанглийский клуб (AELTC) заявил в апреле, что не допустит к соревнованиям россиян или белорусов, что вызвало немедленную критику со стороны WTA и ATP, а также некоторых ключевых игроков, таких как действующий чемпион Новак Джокович. Вся эта глава посвящена рассмотрению того, как способ управления теннисом влияет на отношения между различными компаниями.

«Наш тур основан на способности и дискриминации игроков любой национальности для участия в турнире на основе заслуг», — говорится в заявлении ATP. «Решение Уимблдона подрывает эту политику и целостность рейтинговой системы ATP для российских и белорусских игроков, соревнующихся в Великобритании этим летом».

В ATP добавили, что пошли на этот шаг «с большим сожалением и неохотой»: «В целом у нас есть свои правила и соглашения для защиты прав игроков.

В пятницу AELTC заявила, что рассмотрит свои варианты и обсудит их со своими коллегами по турнирам Большого шлема.

«Мы не хотим мириться с победой или участием в Уимблдоне, чтобы принести пользу пропагандистской машине российского режима», — говорится в заявлении AELTC.

«Поэтому мы хотели бы выразить глубокое разочарование в связи с решениями, принятыми ATP, WTA и ITF по снятию рейтинговых очков с Чемпионата.

«Мы надеемся, что эти результаты будут неравными в свете исключительных и экстремальных обстоятельств этой ситуации и уровня, на котором мы находимся, и нанесут ущерб всем игрокам, участвующим в туре».

Целостность ранга

Президент WTA Стив Саймон заявил, что участники тура считают, что спортсмены, участвующие в отдельных видах спорта, «не должны подвергаться наказанию или препятствовать участию в соревнованиях исключительно из-за решений, принятых их гражданами или правительствами их стран».

Саймон сказал, что недавние решения Всеанглийского клуба лаун-тенниса (AELTC) и Ассоциации лаун-тенниса (LDA) о запрете спортсменам участвовать в предстоящих британских турнирах Bull Court нарушают этот основной принцип.

«В результате позиции AELTC о том, что мы не соблюдаем свое обязательство использовать рейтинг WTA для участия в Уимблдоне, WTA приняла трудное решение не присуждать рейтинговые очки WTA за продолжение участия в этой области без квалификации. Ежегодный чемпионат Уимблдона.

Запрет был ужесточен

Запрет Уимблдона для российских и белорусских соперников подвергся критике со стороны ведущих игроков, таких как 21-кратный чемпион Большого шлема Рафаэль Надаль, который назвал это несправедливым, а первая ракетка мира Новак Джокович заявил, что не поддерживает это решение.

Он дисквалифицировал ведущих игроков, в том числе вторую ракетку мира Даниэля Медведева из мужской и белорусской «Арены» Соболенко и двукратную победительницу прошлогоднего полуфинала Викторию Азаренко в женском полуфинале.

Выступая в Париже перед объявлением решения ATP, Медведев сказал, что не собирается подавать в суд на Уимблдон, но признал, что за спорным решением стоит «много ошибок».

«Если я не смогу играть, я не пойду за это в суд», — сказал 26-летний Медведев.

Запрет был широко осужден, поскольку российским и белорусским игрокам по-прежнему разрешено принимать участие в других соревнованиях, в том числе во втором турнире Большого шлема в сезоне на Открытом чемпионате Франции, который стартует в Париже в воскресенье.

«Это несправедливо по отношению к моим российским коллегам», — сказал испанский игрок Надаль, двукратный победитель Уимблдона, когда было объявлено о разрешении. «То, что происходит на войне, — не их вина».