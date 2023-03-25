Теннис и политика снова столкнутся в ближайшие несколько дней, поскольку Уимблдон готовится обнародовать свое решение о том, будут ли российские и белорусские игроки соревноваться в турнирах Большого шлема в июле.

Прошлым летом Уимблдон и Британская теннисная ассоциация выступили против российского вторжения в Украину, запретив всем российским и белорусским игрокам этот шаг, который потряс игру.

ATP и WTA решительно выступили против этого шага, но это решение гарантировало, что известные игроки, такие как Даниил Медведев, Арина Собаленко и Андрей Рублев, запретят им участвовать во всех травяных соревнованиях в Великобритании.

Их решение привело к огромным штрафам для LTA, а ATP и WTA также решили лишить Уимблдон своих рейтинговых очков, что негативно сказалось на всех их членах.

Поскольку российским и белорусским игрокам разрешено участвовать во всех других турнирах под нейтральным флагом, Уимблдон и LTA столкнулись с огромным давлением, чтобы сохранить свои позиции и позволить всем игрокам играть этим летом.

Теперь решение должно быть оглашено, и многие ожидают, что они позволят российским и белорусским игрокам соревноваться, чтобы начать новые дебаты.

Уимблдон и Ливанская ассоциация прозрачности (LTA) получили широкую похвалу за свою позицию в Великобритании, а британское правительство и нетеннисное сообщество приветствовали решение выступить против попытки президента России Владимира Путина аннексировать Украину.

Тем не менее, теннисное сообщество и игровые регуляторы выступили решительно в поддержку дисквалифицированных игроков, и LTA оштрафовали на 1 миллион долларов за действия ATP и WTA, подчеркнув силу мнения.

«Прежде всего, я хотел бы повторить, что мы всегда осуждали и будем осуждать войну», — заявила Globo президент ATP Андреа Годенци.

«Я знаю, что это очевидно, но важно повторить и заверить, потому что мы посылаем это сообщение очень четко.

«Я думаю, что мы полностью соблюдаем директивы МОК. Наши игроки не могут играть под своими флагами в командных соревнованиях, как в любом другом виде спорта. Но есть виды спорта, в которых отдельные игроки запрещены.

История продолжается

«Вообще, в коллективную вину мы не верим, ничего плохого эти ребята не сделали.

«Они играли в теннис всю свою жизнь. Мы считаем, что, честно говоря, им нужны возможности, как и всем остальным».

«Мы также считаем, что они должны быть конкурентоспособными, иметь право голоса и говорить то, что думают.

«Мы видели, как Рублев написал на камеру «Нет войне, пожалуйста». Я думаю, что это важное послание. Мы хотим, чтобы эти игроки играли, чтобы они могли выражать свои чувства, чтобы это дошло до их народа, их страны».

«Чтобы дать свою версию истории. В целом, мы за справедливость и свободу, и мы однозначно против войны, и мы будем продолжать бороться за эти принципы».

В сообщениях указывается, что Уимблдон и LTA, как ожидается, примут совместное решение по этому вопросу, и хотя их стремление выступить против войны в Украине остается сильным, противодействие со стороны теннисных боссов затрудняет сохранение запрета в силе.

Ожидается, что руководители Уимблдона попросят всех российских и белорусских игроков воздержаться от какой-либо публичной поддержки войны в Украине, а российские флаги или пропаганда не будут разрешены на территории Всеанглийского клуба.

Соболенко предложил чемпионку Australian Open В последние дни в раздевалках турниров появилась «ненависть» к ней на фоне предложений Боссы WTA не проявляют достаточной поддержки украинским игрокам.

Однако белорусская суперзвезда Виктория Азаренко разделяет точку зрения, отличную от Иги Святек и Арины Соболенко, на влияние вторжения России в Украину на раздевалку WTA.

«Лично я такого напряжения не видел», — сказал белорус. «Очевидно, что есть игроки, у которых другие чувства и поведение.

«В целом, я не обязательно разделяю мнение Иги. Я бы посоветовал ей взглянуть на то, что было сделано, прежде чем комментировать.

«Очевидно, что как член Совета игроков я рад предоставить все те факты, которые были сделаны. И я думаю, что это был бы более подходящий способ вести этот разговор».

Уимблдону и НФЛ необходимо прояснить свою позицию в отношении российских и белорусских игроков, чтобы они могли рассмотреть возможность участия в турнирах на травяных кортах в Англии в июне и июле, поскольку сроки подачи заявок быстро приближаются.

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Статья Уимблдон обращается к суду российских игроков с неизбежным объявлением Впервые он появился на Tennis365.com.