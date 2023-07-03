Уимблдон однажды | Рейтер

ЛОНДОН (Рейтер) — Основные моменты первого дня Уимблдона в понедельник (GMT):

1252 Азаренко через три сета

Двукратный гранд-финал Виктория Азаренко в упорном матче обыграла китаянку Юань Юй, обеспечив себе победу со счетом 6-4 5-7 6-4 и выход во второй раунд.

1245 болельщикам Уимблдона рекомендовано оставаться дома

Организаторы Уимблдона сообщили в Твиттере, что их стадионы должны быть заполнены в понедельник, добавив, что болельщикам, намеревающимся стоять в очереди, не следует ехать во Всеанглийский клуб.

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Пять претендентов на титул Уимблдона

порядок воспроизведения в понедельник

1236: Пегула спасается от паники Дэвиса.

Американка с четвертым посевом Джессика Пегула преодолела колебания второго сета и победила соотечественницу Лорен Дэвис со счетом 6-2 6-7(8) 6-3 в первом раунде.

1234 местная надежда сломалась

Француженка Дайан Бэрри подала британке Харриет Дарт второй набор рогаликов на пути к победе 6-7 (4), 6-0, 6-4.

1159 российских рублей, Кудермитова через прямые наборы

Седьмой сеяный россиянин Андрей Рублев вышел во второй круг Уимблдона, одержав победу со счетом 6-3, 7-5, 6-4 над австралийцем Максом Перселлом за 1 час 33 минуты.

Вероника Кудмитова, посеянная под 12-м номером Рублева, обыграла эстонку Кайю Канепи со счетом 7-6 (4) 6-4.

1008 играть под дорогой

Игра началась при облачном небе и температуре около 17 градусов по Цельсию.

(Отчетность Ритики Шармы и Аади Наира); Под редакцией Кристиана Рэднеджа и Эда Осмонда

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