Уимблдон принимает украинских игроков и финансирует усилия по оказанию помощи – NBC Connecticut

Всеанглийский клуб оплатит две комнаты для украинских теннисистов и их команд во время сезона травяных кортов и пожертвует один британский фунт (около 1,25 доллара США) за каждый билет, проданный на Уимблдоне, на помощь Украине, которая может превысить 500 000 фунтов стерлингов ( около 1,25 доллара). $620,000) — после того, как он решил разрешить вернуться на турнир игрокам из России и Беларуси, несмотря на продолжающуюся войну.

Разрешение россиянам и белорусам участвовать в Уимблдоне после того, как год назад их запретили из-за вторжения в Украину, начавшегося в феврале 2022 года, было «вероятно, самым трудным решением за все время моего президентства», заявил президент клуба Ян Хьюитт на ежегодной весенней пресс-конференции, посвященной Уимблдону. Старейший турнир Большого шлема во вторник.

Хьюитт и исполнительный директор клуба Салли Болтон заявили, что Уимблдон не будет транслироваться в России и Беларуси, а их СМИ не будут допущены на турнир в этом году. Они также сказали, что флаги или сигналы поддержки любой из этих наций и войны будут запрещены на Земле, и что игроки начали подписывать заявление о том, что они не будут поддерживать Россию, Беларусь или войну на Украине, что было требованием. для них. участвовать.

На другие темы Хьюитт и Болтон сказали:

— Впервые на Уимблдоне на пробной основе будут разрешены внутриматчевые тренировки с трибун;

— Роджер Федерер, выигравший восемь из своих 20 титулов Большого шлема во Всеанглийском клубе и завершивший карьеру в прошлом году, будет каким-то образом отмечен во время турнира этого года;

— Билли Джин Кинг и участницы Original 9 будут отмечены в честь 50-летия женского тура WTA;

Мужской парный разряд будет сокращен с лучших из пяти групп до лучших из трех групп.

31 марта Всеанглийский клуб разослал заявление о том, что игрокам из России и Беларуси будет разрешено выступить на Уимблдоне в этом году «в качестве «нейтральных» спортсменов и при соблюдении соответствующих условий». Клуб заявил, что этим игрокам будет запрещено выражать поддержку вторжению России в Украину и получать деньги от России или Беларуси или «компаний, которыми управляют или контролируют» эти страны.

В число игроков, которые теперь имеют право вернуться на Уимблдон, входят Арина Соболенко из Беларуси, посеянная под номером 2, которая выиграла Открытый чемпионат Австралии в первый год на турнире Большого шлема в январе, и Даниил Медведев из России, бывший лучший посеянный, который выиграл титул. Открытый чемпионат США 2021 года.

Среди других участников двукратный Гранд-чемпион и бывшая первая сеяная Виктория Азаренко из Беларуси и Карен Хачанов, двукратный полуфиналист и бывший участник первой десятки из России.

Поскольку Россия с помощью Белоруссии впервые более чем за год перешла в наступление, спортсмены были дисквалифицированы из различных командных спортивных соревнований, включая мужской чемпионат мира по футболу и Кубок Билли Джин Кинг и Кубок Дэвиса по теннису. . Теннисные турниры за пределами Британии позволяли российским и белорусским игрокам выступать как «нейтральные» спортсмены — их национальности не указаны в официальных скобках, результатах или графиках в телетрансляциях матчей.

Матчи основной сетки Уимблдона в этом году начнутся 3 июля. Финал женского одиночного разряда состоится 15 июля, а мужского — 16 июля.

В апреле 2022 года Всеанглийский клуб заявил, что запретит россиянам и белорусам посещать Уимблдон. Это вызвало немедленную критику со стороны WTA и WTA, а также некоторых высокопоставленных игроков, таких как Новак Джокович, и побудило туроператоров в мае заявить, что они лишат всех рейтинговых очков Уимблдона, что является беспрецедентным шагом.