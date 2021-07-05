Уимблдон, седьмой день | Рейтер

ЛОНДОН (Рейтер) – Основные моменты 7-го дня Уимблдона в понедельник (время по Гринвичу):

1450 FUCSOVICS ОТПРАВЛЯЕТ РУБЛЕВУЮ УПАКОВКУ

Мартон Фукович проиграл три предыдущих матча с российским пятым посеянным Андреем Рублевым в этом году в сетах подряд, но венгр сплотился 6-3 4-6 4-6 6-0 6-3 на Уимблдоне, чтобы организовать четвертьфинальный матч против команды. лидер. Семя Новака Джоковича.

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Джокович вышел в четвертьфинал Уимблдона и разгромил Гарина

Барти выдержала испытание Крейчиковой и наконец вышла в четвертьфинал Уимблдона.

Хачанов побеждает Корду и возглавил российскую атаку 1/8 финала.

Берреттини продолжает расти на траве, чтобы добраться до четвертей Уимблдона.

Джабер становится первой арабской женщиной, добившейся главной роли на Уимблдоне.

Сабаленка провожает Рыбакину до квартала Уимблдона.

Подростки Гауфф и Радукану зажгли еще один маниакальный понедельник Подробнее

Уимблдон имеет максимальную мощность болельщиков начиная с четвертьфинала.

Порядок проведения Уимблдона на понедельник

1430 Джокович слишком силен для Гарина

Действующий чемпион Новак Джокович в 50-й раз вышел в четвертьфинал турнира Большого шлема с комфортной победой над чилийцем Кристианом Гарином со счетом 6: 2, 6: 4, 6: 2.

1425 Шаповалов проигрывает по четвертакам

Канадец Денис Шаповалов, посеянный 10-м, набрал впечатляющие 52 победителя в победе со счетом 6-1, 6-3, 7-5 над восьмым посеянным испанцем Робертом Баутистой Агутом.

1410 ХАЧАНОВ СРАЖАЕТСЯ ПРОШЛОЙ КОРДОЙ в игре-боевике из пяти групп

Россиянин Карен Хачанов впервые вышел в четвертьфинал Уимблдона, победив американца Себастьяна Корда со счетом 3-6, 6-4, 6-3, 5-7, 10-8.

До победы Хачанова всего за четыре часа на 18 корте в последней беспорядочной партии было 13 брейков.

ИСПЫТАНИЕ 1345 ПАРТИЙНЫХ ПРОХОДОВ КРЕЙЦИКОВА

Номер один в мире Ash Party заняла первое место в четвертьфинале Уимблдона, одержав победу со счетом 7: 5, 6: 3 над чемпионкой Открытого чемпионата Франции Барборой Крейковой, которая блистала в 15 матчах подряд.

1330 Плишкова заканчивает линию Самсонова

Восьмой посевной из Чехии Каролина Плишкова завершила 10-матчевую беспроигрышную серию Людмилы Самсоновой на траве, победив россиянку вайлдкард 6: 2 6: 3, и впервые вышла в четвертьфинал на Уимблдоне.

1155 Сабаленко спасается от паники в Рыбакиной

Второй посевной Арина Сабаленко из Беларуси преодолела колебания в середине матча и обыграла казахстанку Елену Рыбакину со счетом 6: 3, 4-6, 6: 3 и вышла в четвертьфинал турнира Большого шлема.

1150 Джабер Пауэрс Паста Сладкая

Тунисец Анас Жабер поднялся с места и победил чемпиона Открытого чемпионата Франции 2020 года Игу Святек со счетом 5-7, 6-1, 6-1. 26-летний футболист стал первым арабским игроком, вышедшим в четвертьфинал Уимблдона после египтянина Исмаила Эль Шафея в 1974 году.

1005 играет под дорогой

Игра началась на седьмой день Уимблдона в пасмурную погоду при температуре около 19 ° C (66 ° F).

Последний «Монашеский понедельник» на траве начался матчем четвертого раунда IGA Switek с тунисцем Анасом Джабером на втором корте.

Новак Джокович позже встретится с Кристианом Гарином на Центральном корте, в то время как американский подросток Коко Гауфф и 20-кратный чемпион Большого шлема Роджер Федерер сыграют.

Дополнительные репортажи Хритики Шарма в Хайдарабаде, Хардик Вьяс и Шриватса Шридхар в Бангалоре; редактирование Эда Осмонда

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