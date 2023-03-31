Уимблдон снимает запрет на россиян и позволяет им соревноваться в нейтральном раунде – NBC Boston

Российские и белорусские игроки смогут соревноваться на Уимблдоне как нейтральные игроки после того, как Всеанглийский клуб в пятницу отменил свой прошлогодний запрет.

Игроки должны подписать заявления о нейтралитете и соблюдать «соответствующие условия», в том числе не выражать поддержку вторжению России в Украину.

«Это было очень трудное решение, к которому не отнеслись серьезно или без особой заботы о тех, кого это затронет», — заявил председатель Всеанглийского клуба Ян Хьюитт.

Игроки не могут получать финансирование от государств России или Беларуси, в том числе спонсорство от компаний, находящихся в ведении или под контролем государства.

Среди игроков, которые могут вернуться на Открытый чемпионат Австралии, — белоруска Арина Соболенко и россияне Даниил Медведев и Андрей Рублев.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал опровержение «аморальным».

Остановила ли Россия свою агрессию или свои зверства? Нет, просто Уимблдон решил приютить двоих соучастников преступления. Я призываю правительство Великобритании отказать в выдаче виз своим игрокам», — написал Колеба в Twitter.

Другие теннисные турниры позволили российским и белорусским игрокам выступать в качестве нейтральных спортсменов — их национальности не указаны в скобках, официальных результатах или графиках в телетрансляциях матчей. Но, как и в некоторых других командных видах спорта, Международная федерация тенниса не допустила Россию и Беларусь к участию в Кубке Билли Джин Кинг или Кубке Дэвиса.

Всеанглийский клуб заявил: «Мы считаем, что совмещение четырех турниров Большого шлема становится все более важным в нынешней теннисной среде».

Те же условия будут применяться к турнирам Ассоциации лаун-тенниса, которые игроки используют в качестве разминки на траве перед старейшим турниром Большого шлема в этом виде спорта.

В прошлом году женские и мужские профессиональные теннисные туры наложили на ассоциацию крупные штрафы и пригрозили отозвать ее чемпионаты. Ассоциация заявила, что последствия вашего исключения из туров «были бы чрезвычайно вредными и далеко идущими для игры в нашей стране».

ATP и WTA также отреагировали на прошлогодний запрет, не присуждая рейтинговые очки Уимблдону – беспрецедентный шаг против престижного события.

«Со стороны некоторых руководящих органов тенниса была очень сильная и разочаровывающая реакция на позицию, занятую как Всеанглийским клубом, так и LTA в прошлом году, с последствиями, которые, если они будут продолжаться, нанесут ущерб интересам игроков, болельщиков, турниры и клуб», — сказал он.

В этом году Уимблдонский чемпионат стартует 3 июля. Финал среди женщин запланирован на 15 июля, а финал среди мужчин — на 16 июля.

Всеанглийский клуб заявил, что условия были разработаны в ходе переговоров с британским правительством, LTA и «международными организациями, заинтересованными в теннисе».

В заявлении клуба описываются «личные заявления» игрока, но не приводится никаких подробностей. Лига заявила, что игрокам и вспомогательному персоналу «будет предложено подписать беспристрастные заявления», аналогичные тем, которые используются в других видах спорта.

В совместном заявлении ATP и WTA говорится, что они довольны результатом.

«Потребовались совместные усилия в спорте, чтобы найти работающее решение, которое защищает честность игры», — сказал Турс. «Это остается очень сложной ситуацией, и мы хотели бы поблагодарить Уимблдон и LTA за их усилия по достижению этого результата, подтверждая при этом наше безоговорочное осуждение войны России против Украины».