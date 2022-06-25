Уимблдон-2022: Джокович защищает титул. Святек занял первое место

Уимблдон, Англия (AFP) – краткий обзор Уимблдона Третий чемпионат Большого шлема по теннису 2022:

Поверхность

поля с газоном

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Всеанглийский клуб

программа

Игра начинается в понедельник В том, что теперь будет запланированным 14-дневным турниром впервые, потому что игра будет проходить в середине воскресенья, которое традиционно является выходным днем. Здесь нет ночных сессий, в отличие от трех других турниров Большого шлема. Финал женского одиночного разряда в субботу, 9 июля. Финал мужского одиночного разряда состоится в воскресенье, 10 июля.

посев

Эга Святек занимает первое место в женской лотерее. Новак Джокович, посеянный под номером 1 в мужской лотерее. Рейтинги соответствуют рейтингам WTA и ATP. Вот почему Серена Уильямс, выигравшая семь из 23 одиночных турниров Уимблдона, не попала в рейтинг — ее рейтинг не входит в число 1200 лучших, потому что год назад она не сыграла ни одного одиночного матча во Всеанглийском клубе. Джокович — третий, Рафаэль Надаль — четвертый, но они находятся на 1-2 строчке рейтинга, потому что двух лучших игроков рейтинга, Даниила Медведева и Александра Зверева, нет на поле. Медевев — русский, и все игроки из этой страны и Беларуси были запрещены к участию Всеанглийским клубом из-за войны на Украине; Зверев порвал связки правой лодыжки на Открытом чемпионате Франции.

Ранговые очки

В этом году на Уимблдоне игрокам не будут начисляться рейтинговые очки. Два раунда профессионального тенниса приняли беспрецедентное решение о снижении очков в ответ на решение Всеанглийского клуба запретить игрокам из России и Беларуси.

Чемпионат среди женщин 2021 г.

Пепельная вечеринка, Австралия

Чемпион 2021 года в мужском одиночном разряде

Новак Джокович, Сербия

прошедший год

Барти набрала свои первые 14 очков в финале женского одиночного разряда, а затем остановила камбэк Каролины Плишковой и выиграла 6-3, 6-7 (4), 6-3. за свой второй титул Большого шлема. Это был первый титульный матч Уимблдона среди женщин, состоявший из трех сетов с 2012 года. Барти стала первой австралийкой, выигравшей Уимблдон после Ивонн Гулагонг Коули в 1980 году. Барти выиграла Открытый чемпионат Австралии в третий раз в январе, а затем внезапно . В марте она объявила о завершении карьеры в возрасте 25 лет. Джокович обыграл Маттео Берреттини 6-7 (4), 6-4, 6-4, 6-3 За свой третий подряд титул в мужском одиночном разряде на Уимблдоне, шестое место в общем зачете и то, что на тот момент было рекордным 20-м турниром Большого шлема, он сыграл вничью с Роджером Федерером и Рафаэлем Надалем в профессиональном мужском зачете. (С тех пор Надаль добавил к общему количеству два.)

Ключевые статистические данные

35 — текущая победная серия Святек, которая включает в себя шесть чемпионских титулов подряд и ничью среди женщин в самой продолжительной серии века.

22 — общее количество титулов Большого шлема Надаля после его побед в этом году на Открытом чемпионате Австралии и Открытом чемпионате Франции — это рекорд, на один человек и два больше, чем у Роджера Федерера, который все еще выбыл из строя после серии операций на колене, и Джоковича.

33 — Общее количество американских игроков в женской лотерее (18) и мужской индивидуальной (15) больше, чем в любой другой стране. Посеяно 13 человек из США: семь женщин (в основном на Уимблдоне с 2004 года) и шесть мужчин (в основном после турниров Большого шлема до 32 в 2001 году).

денежный приз

ИТОГО: в общей сложности 40,3 миллиона фунтов стерлингов (около 50 миллионов долларов США) компенсации игрокам включают 38,9 миллиона фунтов стерлингов (48,8 миллиона долларов США) призовых. Чемпионы в женском и мужском одиночном разряде получат по 2 миллиона фунтов (2,5 миллиона долларов), что на 14,9% меньше, чем в 2019 году, последнем турнире перед пандемией.

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