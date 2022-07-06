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Специалист по парному разряду Натила Дзаламидзе придумала, как обойти дисквалификацию Уимблдона для российских и белорусских игроков.

Родившаяся в России теннисистка сменила национальность и теперь указана на сайте WTA как грузинка. Теперь ей будет разрешено соревноваться со своей партнершей из Сербии Александрой Крунич, когда турнир начнется в конце июня.

Чиновники Уимблдона знали о смене гражданства Дзаламидзе, но не контролировали это.

«Гражданство игрока, которое определяется как флаг, под которым они играют на профессиональных соревнованиях, является согласованным процессом и регулируется Туром и ITF». Об этом The Times сообщил представитель Уимблдона.

Дзаламидзе, которая занимает 43-е место в мире в женском парном разряде, в этом году выступала на Открытом чемпионате Франции под нейтральным флагом.

Некоторые из лучших игроков этого вида спорта пропустят Уимблдон из-за запрета на участие российских и белорусских спортсменов, что вызвало споры, поскольку он был первым игроком. Анонсировано в апреле. Среди звезд тенниса, затронутых запретом, — первая ракетка мира среди мужчин Даниил Медведев и шестая ракетка мира среди женщин Арина Соболенко.

Раунды профессионального тенниса WTA и ATP отреагировали на запрет Уимблдона, не начисляя очки за результаты на мероприятии этого года, в результате чего турнир не учитывался ни в чьем рейтинге. Это сделало некоторые Вопрос игроков Хотят ли они участвовать в Уимблдоне-2022 или нет.

135-й Уимблдон пройдет с 27 июня по 10 июля. Жеребьевка состоится 24 июня, за три дня до первого тура 27 июня.