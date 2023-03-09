Даниил Медведев сказал, что он будет уважать любое решение Уимблдона о том, будут ли российские игроки участвовать в турнире этого года на фоне продолжающихся набегов его страны на соседнюю Украину.

Уимблдон был единственным турниром Большого шлема в прошлом году, который не принял игроков из России, в том числе тогдашнего № 1 Медведева, и ее союзника из Беларуси, и ожидается, что официальные лица турнира вскоре объявят о своей политике в отношении турнира этого года.

«Я много раз говорил, ничего нового не скажу. Я за мир», — сказал Медведев журналистам на турнире в Индиан-Уэллсе в Калифорнии.

Чемпион US Open 2021 года, который сейчас занимает шестое место в мире, сказал, что хотел бы участвовать в соревнованиях, но не будет пытаться влиять на официальных лиц турнира.

«Я не буду принимать это решение за них и даже не буду помогать им принять это решение. Они должны принять это сами по другим причинам, как и в прошлом году», — сказал он.



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Последний раз Медведев выступал на Уимблдоне в 2021 году.



«Я всегда говорил, что буду уважать это решение. Я играю там, где могу играть… Теннис — это моя работа, поэтому я был бы очень рад сыграть на Уимблдоне. Я очень люблю этот турнир, но если он не предназначен для , я буду ждать возможности вернуться туда.» .

В заявлении, направленном Новости Sky Sports Организаторы Уимблдона заявили в четверг: «Мы продолжаем тесно сотрудничать с правительством Великобритании и ключевыми заинтересованными сторонами в теннисе по этому вопросу.

«Мы еще не определились с заявками на турнир 2023 года».



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Об этом рассказала и чемпионка Australian Open Арина Соболенко.



Победительница Открытого чемпионата Австралии по теннису Арина Соболенко из Беларуси повторила мнение Медведевой, заявив, что решение было вне ее контроля, но признала, что ее прошлогодний запрет оказал негативное влияние.

«Люди отреагировали, несколько разных вещей заставили меня чувствовать себя очень плохо — это была моя вина», — сказала она.

«Но потом я понял, что это не в моей власти. Я не сделал ничего плохого против украинского народа. Это не моя вина».

Западные военные чиновники оценивают военные потери с каждой стороны в более чем 100 000 человек убитыми или ранеными. Десятки тысяч мирных жителей также опасаются гибели, а миллионы бежали от угрозы боевых действий.

Москва описывает конфликт как «специальную военную операцию» для защиты своей безопасности и отрицает, что наносила удары по мирным жителям.