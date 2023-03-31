Уимблдон-2023 снимает дисквалификацию с российских и белорусских теннисисток

Российские и белорусские спортсмены Теперь разрешено участвовать в Уимблдоне. эта глава. В пятницу Всеанглийский клуб снял запрет на участие этих игроков в соревнованиях.

Игроки могут участвовать как нейтральные спортсмены. Однако есть некоторые условия, связанные с повторным доступом. Каждый спортсмен должен соблюдать «соответствующие условия» и не выражать поддержку российскому вторжению в Украину.

Другие условия включают отказ от финансирования со стороны России и Беларуси. Это включает в себя спонсорство со стороны компаний, которые работают или контролируются в этих странах.

Всеанглийский клуб заявил: «Мы считаем, что совмещение четырех турниров Большого шлема становится все более важным в нынешней теннисной среде». «Со стороны некоторых руководящих органов в теннисе была сильная и очень разочаровывающая реакция на позицию, занятую Всеанглийским клубом и LTA (Теннисной ассоциацией) в прошлом году с последствиями, которые, если они будут продолжаться, нанесут ущерб интересам игроки, болельщики, турниры и британский теннис».

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По данным CNBC, LTA Он был оштрафован и потерял очки мирового рейтинга. из-за запрета. Этот отказ помогает смягчить опасения, что Ливанская ассоциация прозрачности (LTA) отменит свое членство.

Председатель Всеанглийского клуба Ян Хьюитт Было опубликовано заявление В котором говорилось, что решение об отмене запрета было принято с учетом всех заинтересованных сторон.

«Мы по-прежнему полностью осуждаем незаконное вторжение России, и наша искренняя поддержка остается на стороне народа Украины», — сказал Хьюитт. «Это было очень трудное решение, которое не было принято легкомысленно или без большого внимания к тем, кого это затронет. По нашему мнению, с учетом всех факторов, это наиболее благоприятная организация турнира в этом году».

Ожидается, что на поле появится российский игрок Даниил Медведев. Он занимает 5-е место в мировом рейтинге и получит шанс принять участие в Большом турнире. Ожидается, что сыграет и вторая ракетка мира Арина Соболенко, пропустившая турнир в прошлом году.

«Люди отреагировали, несколько разных вещей заставили меня чувствовать себя очень плохо — и это моя вина», — сказала Соболенко. через CNBC. «Но потом я понял, что это не в моей власти. Я не сделал ничего плохого против украинского народа. Это не моя вина».

Уимблдон — последний турнир, на котором могут соревноваться российские и белорусские игроки. Другие теннисные турниры также требуют, чтобы они участвовали в качестве нейтральных спортсменов. Уимблдон стартует 3 июля.