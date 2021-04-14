Укол в дипломатию вакцины против вируса короны: как Россия выиграла войну

Когда мир боролся с случаями коронавируса в августе прошлого года, президент России Владимир Путин объявил, что он зарегистрировал первую в мире вакцину Govt-19 – Sputnik V. В то время на этапе глобальной медицинской оценки находилось 25 кандидатов на вакцины.

Оксфордский университет начал тестирование третьей фазы своей вакцины, в то время как однократная вакцина Johnson & Johnson находилась в фазах I и II испытаний. Объявление Путина о вакцине вызвало как интерес, так и подозрение. Критики в России и за рубежом подвергли сомнению его использование …

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Рекомендуемый контент, функции, идеи и отзывы – вручную отобраны нашими авторами специально для вас.

Выберите 5 любимых компаний. Получайте ежедневную электронную почту со всеми обновлениями новостей.

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