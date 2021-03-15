Украденный или потерянный телефон Android? Вот как быстро вернуть его

Джейсон Чиприани / CNET



Есть ли худшее чувство твоей потери? Телефон на Андроиде? Это может показаться драматичным, но помните об этом. Ваш телефон отсутствует Это может вызвать внутреннюю панику. Ваш телефон, вероятно, является самым личным устройством, которое у вас есть, поскольку он содержит огромное количество личной информации. Не говоря уже о том, что замена телефона – дорогое удовольствие.

Если вы потеряете телефон, не паникуйте! В каждый телефон Android встроены инструменты, которые позволяют легко заблокировать и отследить потерянный телефон. Но сначала вам нужно предпринять некоторые шаги, чтобы подготовиться к успеху в случае потери телефона – даже если вы просто оставите его дома.

Ниже я расскажу о доступных бесплатных инструментах, которые помогут найти потерянный телефон.



А теперь играй:

Смотри:

Как найти потерянный телефон Android

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будь готов

Теперь вы можете предпринять несколько шагов, чтобы подготовиться на случай потери телефона.

Создайте безопасный экран блокировки

Включите пароль и аутентификацию по отпечатку пальца. Сделайте себе еще одну услугу и не используйте распознавание лиц на своем устройстве Android.

На большинстве устройств Android используемая технология используется для Распознавание лиц легко обмануть С чем-нибудь таким простым, как изображение вашего лица. Google Pixel 4 и Pixel 4 XL Исключения здесь, потому что он использует более надежную систему, похожую на Apple Face ID.

Затем создайте свой пароль и настройте аутентификацию по отпечатку пальца в приложении «Настройки» в разделе «Безопасность». Я понимаю, что сканирование отпечатка пальца или ввод PIN-кода каждый раз, когда вы хотите использовать свой телефон, может быть неудобным, но идея о том, что кто-то получит доступ к вашим фотографиям, банковским приложениям, электронной почте и остальной вашей личной информации, полностью пугает.

Дополнительный шаг по разблокировке телефона стоит затраченных усилий, если учесть потенциальные последствия раскрытия вашей личной информации постороннему.

Прочитайте больше: Если вы потеряете свой iPhone, немедленно сделайте эти три вещи.

Найти мое устройство от Google

Скриншоты Джейсона Киприани / CNET



Каждый раз, когда вы входите на устройство Android с учетной записью Google, функция «Найти устройство» включается автоматически. Бесплатная служба Google Find My Device – это то, что вы будете использовать в случае потери телефона, чтобы отслеживать его, удаленно заблокировать и стереть данные.

Убедитесь, что функция «Найти мое устройство» включена на вашем телефоне Android, открыв файл. Настройки Приложение и перейдите в Безопасность и местоположение > Найти мое устройство. Кроме того, если на вашем устройстве нет параметра «Безопасность и местоположение», перейдите в Google > защита > Найти мое устройство.

Должен быть включен «Найти устройство». Если нет, переместите переключатель в Бег Сайт.

Наконец, еще раз проверьте, включена ли возможность удаленной блокировки и очистки устройства, перейдя в android.com/find На компьютере выберите свой телефон и нажмите Настройте Secure & Erase. На ваш телефон будет отправлено push-уведомление – нажмите на него, чтобы завершить процесс настройки.

У Samsung есть два разных сервиса

Скриншоты Джейсона Киприани / CNET



Samsung уже давно предлагает Find My Mobile, чтобы помочь владельцам телефонов Galaxy найти потерянные телефоны. Эта услуга отделена от предложения Google «найди мое устройство», и вы можете – и, безусловно, должны – настроить ее. Он не только предоставляет вам услугу резервного копирования, которую вы можете использовать для отслеживания потерянного телефона, но также предоставляет инструменты, которых нет в приложении «Найти мое устройство». С помощью службы Samsung вы можете делать такие вещи, как принудительное резервное копирование удаленно или узнавать, есть ли у кого-то это Замените вашу SIM-карту. Вам нужно будет использовать свою учетную запись Samsung для настройки Find My Mobile.

Однако недавно Samsung анонсировала новую услугу под названием Поиск SmartThings. Новая функция работает как Найди меня от Apple Краудсорсинг местоположения потерянного устройства, даже если оно не в сети, но указание ближайшим устройствам Galaxy искать его сигнал Bluetooth и сообщать о своем местонахождении, если оно найдено. Все это, конечно, делается анонимно.

Нет ничего плохого в использовании предложений Google вместе с обеими службами отслеживания устройств Samsung. Запустите Find My Mobile на телефоне Galaxy в Настройки Выполнение. После этого перейдите в Биометрия и безопасность > Найди мой мобильный телефон. Если вы вошли в свою учетную запись Samsung во время первоначальной настройки устройства, функция «Найти мой мобильный» уже должна быть включена. Если нет, то подождите несколько секунд, чтобы войти в систему и включить «Найти мой мобильный».

Джейсон Чиприани / CNET



Для приложения SmartThings Find вам понадобится устройство Galaxy под управлением Android 8 или более поздней версии. О процессе установки действительно стоит позаботиться, если вы используете последнюю версию приложения SmartThings. Мне пришлось зайти в приложение Galaxy Store и обновить его самостоятельно, но как только я это сделал, на домашней странице SmartThings появилась карта, показывающая последнее местоположение Galaxy Buds. ( )Под картой вместе с другими устройствами Samsung, привязанными к моей учетной записи. Если он не настроен автоматически, вам, возможно, придется нажать кнопку «Найти SmartThings» и следовать инструкциям, чтобы зарегистрировать устройство.

После включения вы можете просмотреть местоположение своих устройств, открыв приложение SmartThings и выбрав Поиск SmartThings. При просмотре местоположения устройства есть файл Больше вариантов Кнопка, которая приведет вас к службе Samsung Find My Mobile, где вы сможете использовать ее элементы управления для удаленной блокировки, резервного копирования или даже очистки устройства.

Удаленно блокировать и отслеживать потерянный телефон

И если вы ошиблись, вот что делать.

Используйте “найти мое устройство”

Скриншот Джейсона Чиприани / CNET



Использование встроенного сервиса Android требует, чтобы вы запомнили одну вещь: android.com/find. На этот сайт вы попадете, если потеряете свой телефон. Обязательно войдите в ту же учетную запись Google, что и на вашем телефоне Android.

Не возле компьютера? Вы можете использовать другое устройство Android и Приложение “Найти мое устройство”, Который вам нужно будет скачать отдельно из Play Store. Как только вы войдете на сайт или в приложение, Google попытается найти ваш телефон.

На ваш телефон будет отправлено уведомление, чтобы его можно было отследить. Используйте меню в левой части «Найти мое устройство», чтобы воспроизвести звук (полезно, если вы потеряли его дома!), Выключите устройство или полностью вытрите его.

При выборе защищенного устройства телефон заблокируется, на экране блокировки отобразится сообщение по вашему выбору, и вы выйдете из своей учетной записи Google. Не волнуйтесь, вы все равно можете найти телефон после блокировки. Если вы используете Google Pay для мобильных платежей, блокировка телефона предотвратит использование вашего телефона для совершения покупок.

Если вы используете функцию очистки устройства, вы больше не сможете отслеживать телефон. Зарезервируйте эту функцию в крайнем случае.

Если вор выключит ваш телефон, вы не сможете отследить его, пока он снова не включится и не будет подключен к сотовой сети или Wi-Fi. Google отправит вам электронное письмо, как только вы обнаружите свое устройство.

Как только вы найдете свой телефон, вам нужно будет ввести PIN-код или код доступа для доступа к нему. Какой-какой Должен Также избавьтесь от сообщения на экране блокировки. Возможно, вам также придется войти в свою учетную запись Google, просто чтобы убедиться, что вы получаете доступ к телефону – вам не нужно ничего отключать в приложении Find My Device.

Телефоны Samsung

Скриншот Джейсона Чиприани / CNET



Владельцы Samsung Galaxy имеют преимущество использования связанных сервисов Google или Samsung для поиска потерянного устройства, но я рекомендую воспользоваться предложением Samsung. Как вы увидите ниже, добавленные возможности бесценны.

Чтобы отследить потерянное устройство с помощью сервиса Samsung, вам необходимо посетить findmymobile.samsung.com. Сопутствующего приложения нет, поэтому вам нужно будет использовать мобильный браузер на другом телефоне или компьютере.

Войдите в свою учетную запись Samsung, затем выберите потерянное устройство в левой части экрана. Карта покажет, где сейчас находится ваш телефон, а в правой части экрана появится список опций.

Начните с блокировки телефона, который отобразит настраиваемое сообщение на экране блокировки, приостановит действие ваших карт Samsung Pay и предотвратит выключение телефона.

После этого создайте резервную копию своего телефона. Если вы потеряете его навсегда, вам понадобится текущая резервная копия вашего телефона. Если телефон перемещается в какое-либо место, используйте функцию отслеживания местоположения.

Включение этой функции будет отслеживать ваш телефон каждые 15 минут. Наконец, включите функцию продления срока службы батареи – это отключит почти все на телефоне, кроме отслеживания местоположения.

Подобно службе Google Find My Device, Samsung требует, чтобы вы вводили PIN-код только после того, как вы нашли свой телефон. Вам не нужно возвращаться на сайт и отключать какие-либо функции отслеживания.

Не сталкивайся с ворами

Если ваш телефон украден, и вы можете отследить его местонахождение, не пытайтесь вернуть его самостоятельно. Это может повредить вам или кому-либо еще, и, хотя телефон важен, он того не стоит.

Вместо этого обратитесь в местные правоохранительные органы и сообщите им, что вам нужна помощь в восстановлении утерянного или украденного телефона, который вы смогли отследить по определенному адресу.

Свяжитесь с вашим оператором связи и подайте заявку на страхование.

Сара Тео / Cnet



Если станет очевидно, что вы никогда не вернете свой телефон, обратитесь к оператору связи и сообщите об утерянном или украденном телефоне. Телефон будет занесен в черный список из базы данных оператора, и никто не сможет им воспользоваться.

После звонка ваш оператор связи также захочет приостановить ваше обслуживание. Это хорошая идея, если вы хотите запретить кому-либо пользоваться вашим телефоном. Однако имейте в виду, что если вы все еще отслеживаете потерянный телефон, вы потеряете соединение с ним мобильного телефона – и если телефон каким-то образом не будет зарегистрирован в Wi-Fi, вы потеряете возможность отслеживать его. .

Наконец, если вы оплачиваете страховку на своем телефоне, вам нужно будет подать иск и оплатить франшизу, чтобы получить новый телефон. Начните процесс страхового возмещения через своего оператора связи, который, скорее всего, направит вас в стороннюю страховую компанию, которая заменит ваш телефон.

Удачи, да наградит вас Бог! Надеюсь, вам никогда не придется пережить эмоциональные американские горки, когда вы теряете свой телефон, отслеживаете его и пытаетесь вернуть.