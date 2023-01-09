Украина арестовала активы на два миллиона долларов бывшего министра, подозреваемого в государственной измене

Стамбул

Украина арестовала активы на сумму более 2 миллионов долларов, принадлежащие Дмитрию Табачнику, бывшему министру, «подозреваемому в государственной измене».

Табачник был министром при бывшем президенте Украины Викторе Януковиче.

«Конфисковано имущество бывшего министра образования и науки Дмитрия Табачника, которого подозревают в государственной измене», — говорится в сообщении Службы безопасности Украины.

«Общая сумма арестованных активов составляет более 2 миллионов долларов. В основном это недвижимость, земельные участки и деньги в валюте».

В заявлении говорится, что Табачник пытался обмануть власти, передав свои активы родственникам, но эта «схема» была раскрыта СБУ.

В заявлении добавлено, что конфискованное имущество включает квартиру в Киеве, многоквартирный дом, пять земельных участков в коттеджном городке под Киевом и банковский счет на сумму 147 тысяч долларов.

В СБУ заявили, что Табачника обвинили в госизмене за «активное участие в организации фиктивных референдумов в захваченных районах Херсонской и Запорожской областей».

«В настоящее время предатель скрывается от правосудия во временно оккупированном Крыму», — добавила она.

В сентябре прошлого года в украинских сепаратистских районах Донецкой и Луганской областей, а также в контролируемых Россией частях Запорожской и Херсонской областей прошли референдумы о присоединении к России.

В Москве заявили, что более 98% жителей регионов Украины высказались за «присоединение» к России, а Украина, страны Европы и США отвергли «фальшивые» голоса.

СБУ ввела санкции в отношении Януковича и других высокопоставленных бывших чиновников, включая Табачника, в марте 2021 года.



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