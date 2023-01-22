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Украина арестовала российских осведомителей, которые помогали наносить ракетные удары по Днепру

22 января, 2023
Boleslava Sokolova

Украина Сообщается, что семеро информаторов, которые содействовали российским ракетным обстрелам города Днепр, были арестованы.

Служба безопасности Украины (Департамент государственной безопасности) заявила, что разоблачила сеть людей, которые помогали организовывать теракты в этом районе, в том числе рейд на многоквартирный дом, в результате которого на прошлой неделе погибло по меньшей мере 46 человек.

На опубликованных в сети кадрах видно, как офицеры в масках штурмуют город. здание Толкните человека на землю. Департамент государственной безопасности сообщил, что в ходе операции были арестованы еще несколько человек.

Подозреваемые якобы были завербованы бывшим днепровцем, который бежал в Россию и начал работать на ГРУ, военную разведку, сообщает The Times.

Все они были обвинены в государственной измене и обвинении в использовании онлайн-сообщений для предоставления координат для Русский Удары по критически важной инфраструктуре города.

Подозреваемых также обвинили в предоставлении России данных о местонахождении и передвижении подразделений украинской армии и систем противоракетной обороны.

По данным СБУ, их лидер в 2014 году создал прокремлевскую организацию, которая выступала за «республику юго-востока Украины» под контролем Москвы.

«Таких преступлений украинский народ не простит», — заявил глава СБУ Василий Малюк.

Он добавил, что «информация о возможной причастности» семи подозреваемых к нападению на жилой комплекс в Днепре «проверяется».

В прошлую субботу Россия нанесла два ракетных удара по Украине, разрушив жилой дом в южно-центральном городе Днепр, в результате чего по меньшей мере 46 человек погибли и десятки получили ранения.

Украинские власти заявили, что целью была энергетическая инфраструктура, продолжение стратегии России, направленной на то, чтобы оставить страну без электричества.

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