Белгородская область на юге России, расположенная вдоль границы с Украиной, подверглась обстрелу украинской артиллерии, говорят официальные лица, спустя несколько часов после того, как по крайней мере один ночной взрыв сотряс российский город в регионе рядом с аннексированным Крымским полуостровом.

КИЕВ, Украина — Белгородская область на юге России на границе с Украиной в пятницу подверглась обстрелу украинской артиллерии, сообщили официальные лица, по крайней мере через час после того, как ночные взрывы сотрясли российский город рядом с аннексированным Крымским полуостровом.

Тем временем кремлевские силы атаковали клинику в Днепре, центральная Украина, убив одного человека и ранив 16 человек, в том числе двоих детей, сообщили украинские официальные лица. Кроме того, российская ракета С-300 поразила дамбу в Карловском районе Донецкой области на востоке Украины, в результате чего близлежащие населенные пункты оказались под угрозой сильного затопления.

Поселок Граворон Белгородской области, расположенный примерно в 7 километрах от границы с Украиной, несколько часов горел пламенем, в результате чего были повреждены четыре дома, магазин, автомобиль, газопровод и линия электропередач, сообщил губернатор. — сказал Вячеслав Гладков.

Недалеко от границы в селе Хлодово повреждены база отдыха, магазин и нежилой дом. По словам Гладкова, пострадавших нет.

Ранее на этой неделе Белгородская область стала объектом самых массированных трансграничных атак со стороны Украины с начала войны 15 месяцев назад. Россия возложила вину на украинские вооруженные силы, но детали рейда остались неясными, поскольку две российские группировки заявили, что они были причастны к свержению президента России Владимира Путина.

По неподтвержденным местным сообщениям, взрыв в пятницу в южном российском городе Краснодаре, одноименном районе вдоль границы с Крымом, был вызван беспилотниками. Свидетели сообщили местным СМИ, что слышали визг мопеда и два взрыва.

Мэр Краснодара Евгений Наумов сообщил, что поврежден жилой дом и административное здание, пострадавших нет.

Удары беспилотников по российским территориям, граничащим с Украиной, стали обычным явлением с тех пор, как Россия начала свое полномасштабное вторжение в Украину в феврале прошлого года, а в прошлом месяце количество атак увеличилось.

Ранее в этом месяце два дня подряд беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в Краснодаре.

В другом очевидном инциденте, когда киевские силы преследуют Россию, Министерство обороны Украины в четверг опубликовало кадры, на которых беспилотный катер атакует российский шпионский корабль «Иван Хурс» в Черном море.

Атака беспилотника на корабль на видео не показана.

Украина начала «неудачную» атаку на «Иван Курц» с использованием трех беспилотных катеров после того, как в среду Минобороны России заявило, что все три катера были атакованы и уничтожены, не дойдя до корабля. Он опубликовал кадры того, как, по его словам, в Москве был уничтожен беспилотный катер.

По меньшей мере двое мирных жителей погибли и еще трое получили ранения в результате российских атак на Украину за последние 24 часа, сообщила в пятницу офис президента Украины.

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Авторы Associated Press Юрас Карманов в Таллинне, Эстония, и Элиз Мортон в Лондоне внесли свой вклад в этот отчет.

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