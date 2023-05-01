Украинская федерация утверждает, что российские дзюдоисты, зарегистрированные для участия в турнире в Катаре, являются «действующими бойцами».

Украинская федерация дзюдо (UJF) заявила, что украинские дзюдоисты не будут участвовать в чемпионате мира по дзюдо в этом месяце в Катаре после решения Международной федерации дзюдо (IJF) повторно допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных.

В прошлом месяце Международный олимпийский комитет рекомендовал разрешить спортсменам из двух стран вернуться на международные соревнования в качестве нейтральных.

На прошлой неделе Международная федерация дзюдо объявила, что разрешит дзюдоистам из России и Беларуси участвовать в турнире 7-14 мая, заявив, что ее решение позволит россиянам и белорусам участвовать в отборочных матчах к Олимпийским играм 2024 года в Париже.

Рекомендации МОК исключают спортсменов, которые поддерживают войну или работают по контракту с национальными военными или службами безопасности. IJF заявила, что наняла независимую компанию для проверки биографических данных и выявления любого из этих спортсменов.

Однако Украинская федерация (UJF) заявила, что ряд российских дзюдоистов, зарегистрированных для участия в турнире, являются «действующими военными».

«Мы не видим здесь нейтралитета, равных условий и «моста к миру», как указано в решении Международной федерации гольфа об участии сборных России и Беларуси в чемпионате мира в Дохе», — заявили в понедельник в Juvitali Federation.

«Мы видим здесь решение, которое противоречит последним рекомендациям Международного олимпийского комитета… Мы разочарованы решением Международной федерации дзюдо. Поэтому мы приняли решение не участвовать в чемпионате мира в Дохе».

Федерация заявила, что более 250 украинских спортсменов, в том числе дзюдоисты, отдали свои жизни, чтобы защитить страну от российской армии, «которая продолжает вести жестокую широкомасштабную войну на наших землях, ежедневно бомбя украинские города и дома мирных жителей, убивая мирных жителей и детей».

Украина запретила своим национальным спортивным командам участвовать в соревнованиях с участием спортсменов из России и Беларуси.

Ни Международная федерация дзюдо, ни Российская федерация дзюдо сразу не ответили на запросы о комментариях.

Москва ранее осудила действия по ограничению или недопущению спортсменов к участию в соревнованиях как «дискриминацию по национальному признаку» и заявила, что все спортсмены должны быть допущены к соревнованиям.

После российского вторжения в Украину в феврале 2022 года, где Беларусь была перевалочным пунктом для российских войск, Израильская геонаучная служба отстранила президента России Владимира Путина от должности почетного президента и отменила турнир Большого шлема в Казани, Россия.