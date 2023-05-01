Украина бойкотирует чемпионат мира против России и Белоруссии

1 мая (Рейтер) — Украинские дзюдоисты не будут участвовать в чемпионате мира в этом месяце в Катаре после решения Международной федерации дзюдо (IJF) восстановить в качестве судей россиян и белорусов, сообщила в понедельник Украинская федерация дзюдо (UJF).

Международный олимпийский комитет (МОК) в прошлом месяце рекомендовал разрешить спортсменам из обеих стран нейтрально вернуться к международным соревнованиям.

На прошлой неделе IJF объявила, что Россия и Беларусь позволят дзюдоистам участвовать в чемпионатах 7-14 мая, заявив, что это решение позволит россиянам и белорусам пройти квалификацию на Олимпийские игры 2024 года в Париже.

Рекомендации МОК исключают спортсменов, которые поддерживают войну или работают по контракту с военными или службами национальной безопасности. IJF заявила, что наняла независимое агентство для проведения проверок биографических данных и выявления таких спортсменов.

Однако украинская федерация утверждала, что многие российские дзюдоисты, зарегистрированные для участия в чемпионате, были «военнослужащими действительной службы».

«Мы не видим здесь нейтралитета, равных условий и «моста к миру», как указано в резолюции IJF об участии сборных России и Беларуси в чемпионате мира в Дохе», — заявили в UJF. сказал.

«Здесь мы находим решение, противоречащее последним рекомендациям Международного олимпийского комитета… Мы разочарованы решением Международной федерации дзюдо. Поэтому мы приняли решение не участвовать в чемпионате мира в Дохе».

Украина запретила своим национальным спортивным командам участвовать в турнирах с участием соперников из России и Беларуси.

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IJF и Федерация дзюдо России не сразу ответили на запросы о комментариях.

После вторжения России в Украину в феврале 2022 года Беларусь была плацдармом для российских войск, IJF снял президента России Владимира Путина с поста почетного президента и отменил турнир Большого шлема в Казани, Россия.

Ади Наир сообщает в Бангалоре; Монтаж Роберт Бирзел

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