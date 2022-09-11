Украина более чем за 72 часа стала свидетелем краха российских вооруженных сил и «херсонской платформы» по возвращению Крыма

Украинские вооруженные силы «Российские вооруженные силы рухнули» более чем за «72 часа» после того, как они развернули «фантастический общевойсковой маневр» в ловкой контратаке вдоль линии фронта в Харькове.
Военный эксперт сообщил, что Киев вновь контролирует два крупных стратегических города — Кобянск и Изюм.
Взятие этих двух крупных городов теперь окажет серьезное влияние на то, чтобы армия Владимира Путина продолжила наступление на Донбассе.
Кремлевские чиновники заявили, что российские силы «перегруппировываются», чтобы активизировать действия в Донецке.
Доктор Майк Мартин, военный эксперт, предсказал крах путинской армии в самое ближайшее время.
Подробнее о русско-украинской войне:
Доктор Мартин сказал: «Русские бежали из Изюма, что можно назвать только поражением.
«Украинцы только что отыграли большой кусок общевойскового маневра.
«Российские вооруженные силы еще раз доказали, что они абсолютно ужасны».
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БигДжелк 11 сентября 2022 г.
Профессор лондонского Королевского колледжа добавил: «Это очень важно — русские больше не смогут вести наступательные операции в Донбассе, пока не перестроят свою логистику (если это когда-либо произойдет)».
Теперь захваченная Херсонская область предоставит украинским силам платформу для начала наступления на Крым с целью освобождения полуострова от контроля России, но на это потребуется время, не недели, а, возможно, несколько месяцев.
Д-р Мартин продолжил: «Но, как всегда, все дело в Херсоне.
Обратите внимание на это сегодня — потому что Крым является стратегическим центром притяжения России, и Херсонский анклав должен будет разрушиться, чтобы добиться этого.
«Но после того, что мы видели за последние 72 часа, крах российских вооруженных сил в Украине не кажется далеким».
«Военный информатор», один из самых активных и известных российских блогеров, обвинил Путина в «предательстве» своих вооруженных сил.
«Военный Информатор» пишет: «Коллеги, на самом деле нынешнее гробовое молчание Министерства обороны относительно истинной ситуации и причин тех или иных решений — далеко не первый случай.
«Все это похоже на прогрессирующую, сознательную самоизоляцию от реальности, как будто с высоких трибун промолчишь о ситуации, жильцы ничего не узнают.
Но жители знали все задолго до начала очередного брифинга.
«Говорить о следующих деструктивных «националистах» и их складах, но не говорить ни слова о фактах того, что происходит в направлении Харькова, значит предать тех, кто там воевал и воюет до сих пор».
Президент Украины Владимир Зеленский недооценил Путина и российских военных, сказав: «В эти дни российские военные показывают себя с лучшей стороны — показывают свою спину.
«И, в конце концов, это хороший вариант для них, чтобы сбежать.
«Места для оккупантов в Украине нет и не будет».
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