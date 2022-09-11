Украина более чем за 72 часа стала свидетелем краха российских вооруженных сил и «херсонской платформы» по возвращению Крыма

Украинские вооруженные силы «Российские вооруженные силы рухнули» более чем за «72 часа» после того, как они развернули «фантастический общевойсковой маневр» в ловкой контратаке вдоль линии фронта в Харькове.

Военный эксперт сообщил, что Киев вновь контролирует два крупных стратегических города — Кобянск и Изюм.

Взятие этих двух крупных городов теперь окажет серьезное влияние на то, чтобы армия Владимира Путина продолжила наступление на Донбассе.

Кремлевские чиновники заявили, что российские силы «перегруппировываются», чтобы активизировать действия в Донецке.

Доктор Майк Мартин, военный эксперт, предсказал крах путинской армии в самое ближайшее время.

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Доктор Мартин сказал: «Русские бежали из Изюма, что можно назвать только поражением.

«Украинцы только что отыграли большой кусок общевойскового маневра.

«Российские вооруженные силы еще раз доказали, что они абсолютно ужасны».

Профессор лондонского Королевского колледжа добавил: «Это очень важно — русские больше не смогут вести наступательные операции в Донбассе, пока не перестроят свою логистику (если это когда-либо произойдет)».

Теперь захваченная Херсонская область предоставит украинским силам платформу для начала наступления на Крым с целью освобождения полуострова от контроля России, но на это потребуется время, не недели, а, возможно, несколько месяцев.

Д-р Мартин продолжил: «Но, как всегда, все дело в Херсоне.

Обратите внимание на это сегодня — потому что Крым является стратегическим центром притяжения России, и Херсонский анклав должен будет разрушиться, чтобы добиться этого.

«Но после того, что мы видели за последние 72 часа, крах российских вооруженных сил в Украине не кажется далеким».

«Военный информатор», один из самых активных и известных российских блогеров, обвинил Путина в «предательстве» своих вооруженных сил.

«Военный Информатор» пишет: «Коллеги, на самом деле нынешнее гробовое молчание Министерства обороны относительно истинной ситуации и причин тех или иных решений — далеко не первый случай.

«Все это похоже на прогрессирующую, сознательную самоизоляцию от реальности, как будто с высоких трибун промолчишь о ситуации, жильцы ничего не узнают.

Но жители знали все задолго до начала очередного брифинга.

«Говорить о следующих деструктивных «националистах» и их складах, но не говорить ни слова о фактах того, что происходит в направлении Харькова, значит предать тех, кто там воевал и воюет до сих пор».

Президент Украины Владимир Зеленский недооценил Путина и российских военных, сказав: «В эти дни российские военные показывают себя с лучшей стороны — показывают свою спину.

«И, в конце концов, это хороший вариант для них, чтобы сбежать.

«Места для оккупантов в Украине нет и не будет».