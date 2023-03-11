Украина: более 500 человек убиты и ранены за один день в Багмуте, Россия

11 марта (Рейтер) — Более 500 российских военнослужащих были убиты или ранены за последние 24 часа в ходе боев за город Багмут на востоке Украины, сообщил в субботу официальный представитель украинских военных.

Промосковские силы уже несколько месяцев ведут бои за захват Пакмута на востоке Донбасса. Обе стороны признают значительные потери, и точные цифры трудно проверить.

Сергей Череватый, военный представитель сил на востоке, сказал, что русские предприняли 16 атак за 24 часа, при этом 23 столкновения произошли в Пакмуте.

«В ходе боев погиб 221 противник и 314 получили ранения различной степени тяжести», — сказал он в эфире телеканала «Национальный парламент».

Из комментариев Серевати неясно, имел ли он в виду жертвы в пятницу или самые последние 24 часа.

Агентство Reuters не смогло сразу проверить это утверждение.

Помощник президента Украины Владимира Зеленского заявил в пятницу, что Киев решил воевать в Багмуте, потому что война уничтожает лучшие части России.

Москва заявляет, что захват Пакмута оставит брешь в обороне Украины и может стать ступенькой к захвату всего промышленного региона Донбасса.

С тех пор, как в феврале прошлого года началось полномасштабное вторжение России в Украину, десятки тысяч человек были убиты, миллионы перемещены, а десятки украинских городов сровнены с землей.

Отчет Дэвида Лунгрена; Монтаж Грант МакКул

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