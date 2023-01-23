Украина больше не является «гибридной войной», заявил министр иностранных дел России Лавров

Сергей Лавров заявил, что война на Украине больше не является «гибридной».



Фото: Алами/Гетти



Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что конфликт на Украине больше нельзя определять как «гибридную войну».

Он раскритиковал Запад за отправку оружия и оборудования на миллиарды долларов для поддержки Киева.

Обостряя риторику, исходящую из России, Лавров назвал конфликт «обычной войной».

Он сказал, что война больше не была «гибридом» и теперь ее можно рассматривать как «почти настоящую войну».

Он также сказал, что Москва была готова вести переговоры с Украиной в первые месяцы войны, но США и другие страны Запада посоветовали Киеву этого не делать.

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Его замечания во время визита в Южную Африку были аналогичны заявлениям президента России Владимира Путина в прошлом году о том, что его страна готова к переговорам, но западные союзники Украины помешали им.

Соединенные Штаты и другие союзники заявили, что Москва несерьезно относится к переговорам о прекращении войны, которая в следующем месяце должна отпраздновать свою первую годовщину.

«Известно, что мы поддержали предложение украинской стороны о досрочном проведении переговоров о специальной военной операции, и к концу марта две делегации договорились о принципе урегулирования этого конфликта», — сказал Лавров.

«Хорошо известно и публично сообщалось, что наши американские, британские и некоторые европейские коллеги проинформировали Украину о том, что еще слишком рано вмешиваться, и что киевский режим не пересматривал договоренность, которая была почти согласована».

Россия неоднократно отвергала требования Украины и Запада о полном выходе из Украины как условие любых переговоров. Президент Джо Байден дал понять, что готов поговорить с Путиным, если российский лидер покажет, что серьезно хочет положить конец вторжению.

Лавров находился в Претории для переговоров со своим южноафриканским коллегой Наледи Пандор, поскольку Россия стремится укрепить связи с самой передовой страной Африки и ее историческим союзником.

Южная Африка считалась самой важной из нескольких африканских стран, занявших нейтральную позицию в отношении войны и отказавшихся осудить российское вторжение, что разочаровало Соединенные Штаты и других западных партнеров, которые также рассматривают Южную Африку как центральное место в своих планах построения отношений. В Африке.

Лавров встретился с г-жой Пандор в южноафриканской столице и, как ожидается, посетит другие страны во время своего второго визита в Африку за шесть месяцев, поскольку Россия стремится заручиться поддержкой.

«Мы находимся в полной готовности, потому что конфликты, где бы они ни возникали в мире, негативно сказываются на всех нас, а как на развивающемся мире, особенно на африканском континенте, — сказала г-жа Пандор.

«Вот почему мы, южноафриканцы, постоянно заявляем, что всегда будем готовы поддержать мирное разрешение конфликтов на континенте и во всем мире».

Южная Африка поддерживает прочные связи с Россией после того, как Советский Союз поддержал нынешнюю правящую партию страны, Африканский национальный конгресс, когда освободительное движение боролось за прекращение угнетения режима апартеида против черного большинства Южной Африки.

Именно эти отношения в значительной степени побудили Южную Африку воздержаться при голосовании в Организации Объединенных Наций в прошлом году, чтобы осудить действия России на Украине.

Несмотря на нейтралитет Южной Африки по отношению к Украине, визит Лаврова состоится через несколько дней после того, как вооруженные силы ЮАР объявили, что в следующем месяце проведут совместные учения с военно-морскими силами России и Китая у ее восточного побережья.

Визит Лаврова в Африку в прошлом году последовал за визитом госсекретаря США Энтони Блинкена в Южную Африку, который рассматривается как попытка США противостоять растущему влиянию России на стратегически важном континенте.

На этот раз министр финансов США Джанет Йеллен посетила Сенегал и Замбию перед официальным визитом в Южную Африку, который начинается в среду.