Украина вводит санкции на 50 лет в отношении российского финансового сектора

КИЕВ (Рейтер) — Верховная Рада Украины в четверг ввела масштабные санкции сроком на 50 лет в отношении российских финансовых учреждений, включая Центральный банк и все коммерческие банки, инвестиционные фонды, страховые компании и другие компании.

Санкции являются частью действий Киева по сохранению финансового давления на Россию из-за ее массированного вторжения в Украину 24 февраля прошлого года.

«Это целый блок доступа финансовых учреждений Российской Федерации к рынкам и активам в Украине. Это целый блок», — заявил глава Национального банка Украины Андрей Пышный в Facebook.

Мы должны ослабить его всеми доступными средствами. Финансовый сектор является стратегическим «донором» этой войны.

Подавляющее большинство из 325 депутатов проголосовали за меры, которые должны были действовать в течение полувека.

Министр экономики Юлия Свиренко заявила, что секторальные санкции коснутся сотен банков и десятков тысяч финансовых организаций, зарегистрированных в России.

Свиренко сказал, что меры включают запрет на операции с активами, принадлежащими российским финансовым учреждениям, запрет на установление деловых отношений, а также запрет на операции и инвестиции в российские финансовые учреждения.

Украина уже ввела санкции в отношении сотен российских чиновников и бизнесменов, запретила лицам, связанным с Россией, владеть землей и участвовать в государственной приватизации, запретила госзакупки российских товаров и некоторых услуг и приостановила передачу технологий людям, связанным с Россией.

Украина также призывает своих западных партнеров ввести дополнительные санкции против Москвы, в том числе предпринять шаги, направленные против российского атомного сектора.

(Отчетность Олены Хармаш; редакция Тимоти Херитэдж)

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