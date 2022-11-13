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Украина взорвала два командных пункта, погибли более 80 солдат Россия и Москва создают новую столицу для Херсона под Крымом

13 ноября, 2022
Marfa Fedoroa

Украинские силы взорвали «штаб» России, убив более 80 российских солдат после того, как они бомбили ряд российских целей на Украине.

В Генштабе ВСУ заявили, что в ходе ударов также были уничтожены два российских вертолета и несколько других боевых наземных транспортных средств.

Теракты произошли недалеко от города Запорожье, где находится крупнейшая в Европе атомная электростанция.

Подробнее о русско-украинской войне:

В политическом плане Москва захочет «вернуть территорию», но Украина не оставит «больше земли» в «российских руках».

Начальники штабов сообщили: В районе города Энергодар [Ukraine’s armed forces] Ударьте по вражескому контрольному пункту — уничтожьте более 50 захватчиков и раните более 40. [A] Вертолет Ка-52 также был уничтожен.

В Херсоне был взорван российский штаб двумя танками и четырьмя грузовиками, при этом погибло более 30 солдат.

Украинские истребители взорвали пять крупных военных объектов и два склада боеприпасов, а также уничтожили российский вертолет Ми-8.

В обновлении Министерства обороны говорится, что существует «реальная возможность» того, что дезертировавшие российские солдаты переоденутся в гражданскую одежду для эвакуации из недавно освобожденного города Херсона.

«Завершение вывода произошло только через два дня после того, как об этом было объявлено», — написали в Минобороны.

Не исключено, что процесс вывода фактически начался 22 октября 2022 года, когда российские деятели в Херсоне призвали мирных жителей покинуть город.

Считается, что многие российские войска были выкопаны на западном берегу Днепра, где многие из них утонули, и вполне вероятно, что приказ министра обороны Сергея Шойгу также предписывал им отступать.

Москва также объявила новую «временную административную столицу» Херсонской области, которая находится недалеко от границы с Крымом и достаточно далеко от линии фронта, сообщает ТАСС.

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Чиновник управления российской оккупации в Херсонской области Александр Фомин сообщил, что заявленная новая столица находится в городе Гническ на Азовском море.

«Там сосредоточены все основные силы», — сказал Фомин.

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