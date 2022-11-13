Украина взорвала два командных пункта, погибли более 80 солдат Россия и Москва создают новую столицу для Херсона под Крымом

Украинские силы взорвали «штаб» России, убив более 80 российских солдат после того, как они бомбили ряд российских целей на Украине.

В Генштабе ВСУ заявили, что в ходе ударов также были уничтожены два российских вертолета и несколько других боевых наземных транспортных средств.

Теракты произошли недалеко от города Запорожье, где находится крупнейшая в Европе атомная электростанция.

Подробнее о русско-украинской войне:

Начальники штабов сообщили: В районе города Энергодар [Ukraine’s armed forces] Ударьте по вражескому контрольному пункту — уничтожьте более 50 захватчиков и раните более 40. [A] Вертолет Ка-52 также был уничтожен.

В Херсоне был взорван российский штаб двумя танками и четырьмя грузовиками, при этом погибло более 30 солдат.

Украинские истребители взорвали пять крупных военных объектов и два склада боеприпасов, а также уничтожили российский вертолет Ми-8.

В обновлении Министерства обороны говорится, что существует «реальная возможность» того, что дезертировавшие российские солдаты переоденутся в гражданскую одежду для эвакуации из недавно освобожденного города Херсона.

«Завершение вывода произошло только через два дня после того, как об этом было объявлено», — написали в Минобороны.

Не исключено, что процесс вывода фактически начался 22 октября 2022 года, когда российские деятели в Херсоне призвали мирных жителей покинуть город.

Считается, что многие российские войска были выкопаны на западном берегу Днепра, где многие из них утонули, и вполне вероятно, что приказ министра обороны Сергея Шойгу также предписывал им отступать.

Москва также объявила новую «временную административную столицу» Херсонской области, которая находится недалеко от границы с Крымом и достаточно далеко от линии фронта, сообщает ТАСС.

Чиновник управления российской оккупации в Херсонской области Александр Фомин сообщил, что заявленная новая столица находится в городе Гническ на Азовском море.

«Там сосредоточены все основные силы», — сказал Фомин.