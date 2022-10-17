Украина: взрывы сотрясают Киев через неделю после российских ударов

Несколько громких взрывов прогремели в центре украинской столицы в понедельник, через неделю после того, как Россия нанесла массированный и скоординированный авиаудар по всей стране.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что Шевченковский район в центре столицы подвергся бомбардировке, и призвал жителей укрыться. Никаких дополнительных подробностей сразу не было известно. Взрывы произошли в том же районе центра Киева, где неделю назад ракета попала в детскую площадку и перекресток возле основных корпусов Киевского национального университета.

По сообщениям в социальных сетях было видно, что в районе рейда возник пожар, а в утреннем свете клубился черный дым.

Российские силы бомбили Киев с помощью иранских беспилотников «Шахед», сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак в сообщении в социальной сети Telegram. В последние недели Россия неоднократно использовала так называемые дроны-самоубийцы для нанесения ударов по городским центрам и инфраструктуре, включая электростанции.

Удар по Киеву обусловлен активизацией боевых действий в восточных районах Донецка и Луганска в последние дни, а также продолжающимся украинским контрнаступлением на юге в районе Херсона и Запорожья. Вчера вечером президент Владимир Зеленский в своем вечернем выступлении сообщил, что в районе городов Бахмут и Соледар в Донецкой области шли ожесточенные бои. Донецкая и Луганская области составляют основную часть промышленного востока, известного как Донбасс, и были двумя из четырех регионов, которые Россия аннексировала в сентябре в нарушение международного права.

В воскресенье поддерживаемый Россией режим в Донецкой области заявил, что Украина нанесла прямой удар по центральному административному зданию. Сообщений о травмах не поступало.

(Эта история не редактировалась сотрудниками Devdiscourse и автоматически генерируется из общей ленты.)