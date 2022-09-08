Украина взяла на себя ответственность за теракт в Крыму | Российско-украинские военные новости

Командующий вооруженными силами Украины заявил, что атаки на российские авиабазы ​​в прошлом месяце были нанесены ракетами или реактивными снарядами.

Верховный военачальник Украины взял на себя ответственность за серию атак на российские авиабазы ​​на оккупированном полуострове Крым.

В статье, написанной в соавторстве с народным депутатом Михаилом Забродским и опубликованной в государственном информационном агентстве Укринформ в среду, командующий украинской армией Валерий Залужный заявил, что обстрелы были произведены ракетами.

Украина пока лишь намекнула на свою причастность к взрывам в Крыму, а высокопоставленный чиновник анонимно заявил информационному агентству Reuters, что взрывы ВВС были делом рук украинских диверсантов на земле.

Рассказывая об ответе Украины на то, что автор статьи назвал стратегией Москвы по «дистанцированию» войны от российских граждан, Залужный и Забородский написали об «успешных усилиях вооруженных сил Украины… физически передать Крым».

«Речь идет о серии успешных ракетных ударов по крымским авиабазам противника, в первую очередь по аэродрому Саки», — говорится в статье.

В сноске уточняется, что удар по Чаки был «скоординированным ударом» 9 августа и что 10 российских истребителей «вышли из строя».

Тогда Минобороны России заявило, что бомбы были взорваны на авиабазе по неосторожности.

Крымские официальные лица заявили, что в результате взрыва погиб один человек и несколько человек получили ранения.

«Аль-Джазира» не смогла независимо проверить эти утверждения.

Если украинские силы атакуют базу в Саках, это станет первым известным серьезным нападением на российскую военную базу в оккупированном Крыму, который Россия аннексировала у Украины в 2014 году.

В июле в штабе Черноморского флота России в крымском порту Севастополь произошел небольшой взрыв, ответственность за который возложили на украинских диверсантов.

Россия давно предупреждала Украину, что любое нападение на Крым вызовет массированные ответные меры, в том числе атаки на «центры принятия решений» в Киеве.

База в Саках использовалась российской военной авиацией для нанесения ударов по районам на юге Украины.

После взрывов на полигоне Саки 16 августа произошло несколько взрывов на российском складе боеприпасов в поселке Меской в ​​Крыму. Украинские военные обнародовали кадры взрыва бомбы. Россия заявила, что взрывы были «результатом саботажа», и не возложила на них вину.

Крым граничит с Херсонской областью на юге Украины, которая оккупирована российскими войсками. На прошлой неделе Украина объявила Харьков центром борьбы за возвращение территории.