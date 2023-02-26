Украина: видео с дрона показывает цену ожесточенных боев на востоке

МАРИНКА, Украина (AP) — Гигантский российский танк развернулся среди обломков двух разрушенных многоквартирных домов, остановился и выстрелил, огненный шар и дым, выходящий из ствола его пушки.

Всего через 12 секунд она выстрелила снова, выпустив еще один снаряд по своим целям примерно в 50 метрах (ярдах) на другой стороне того, что когда-то было улицей — много лет назад, до того, как она была разрушена в бою.

Несмотря на то, что в пятницу отмечается мрачная первая годовщина После тотального вторжения России в Украину с 2014 года бушуют боевые действия между поддерживаемыми Россией и украинскими войсками на востоке страны. .

Город Маринка был среди городов, превращенных в руины. Он расположен в Донецкой области на востоке Украины, где территория примерно поделена между Россией и Украиной. Линия фронта проходила по тому, что осталось от города — совсем немного.

Новое видео, снятое с воздуха беспилотником для Associated Press, показывает, как особенно интенсивные бои с 24 февраля 2022 года не оставили в Марьинке нетронутыми ни одно здание. Многие здания вообще не узнать. Артиллерийский огонь также сдул спички с городских деревьев и многим порвал стволы.

К разрушениям добавился выстрел из российских танков, снятый 19 февраля, который обстреливал то, что оказалось украинскими позициями среди завалов.

Начальник полиции Маринки Артем Шосс описывает свой город как «полностью опустошенный».

Помимо солдат, весь город был эвакуирован, «потому что там нет возможности жить гражданскому населению», — сказал он в интервью Associated Press.

Однако, по его словам, десятки горожан были убиты и еще больше ранены.

Щус считает, что российские силы намеренно сносят завалы и взрывают стены, которые еще стоят, «чтобы уничтожить все укрытия, независимо от того, является ли это гражданским убежищем или военным объектом».

Он добавляет: «Они уничтожают все, потому что с их тактикой они не могут победить наши силы и прибегают к уничтожению всего живого».

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Видеожурналист Associated Press Мстислав Чернов из Красногоровки, Украина.

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