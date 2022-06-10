Украина: Водители рискуют всеми, чтобы оказать помощь, помочь спастись мирным жителям

Запорожье, Украина — Когда в апреле российская артиллерия бомбила украинский портовый город Мариуполь, одна семья решила бежать, пройдя несколько миль с тремя маленькими детьми по пути в соседнее село. Но благодаря водителю-добровольцу через линию фронта им наконец удалось выбраться с территории, контролируемой Россией.

— сказала 58-летняя Люда Лобанова после того, как в начале мая вышла из микроавтобуса в центральном украинском городе Запорожье с 8-летним Игорем, 7-летней Софией и 2-летней. Двухлетний Влад. «Было столько раз, что нас переворачивали. Без Жени у нас бы ничего не получилось».

Со слезами на глазах Лобанова поблагодарила его, прежде чем ускользнуть, забравшись обратно в его микроавтобус. Ему нужно было доставить больше гуманитарной помощи и взять с собой больше людей.

На окраине украинской зоны конфликта, которая тянется вдоль востока и юга страны, водители-добровольцы рискуют всем, чтобы доставить гуманитарную помощь украинцам в тылу и вывезти людей. Дороги опасные и длинные — иногда несколько дней — и водителям грозит арест, травмы или смерть. Украинские активисты заявили, что более двух десятков водителей были арестованы более двух месяцев поддерживаемыми Россией сепаратистами в восточной части Донецкой области.

Некоторые водители говорили, что мало кто делает это за деньги, зато многие делают это бесплатно, либо в одиночку, либо в организованных группах.

«Я решил сделать это, потому что там есть женщины и дети», — сказал Александр Петренко, который провел несколько эвакуаций из районов Мариуполя и его окрестностей, прежде чем понял, что риск ареста слишком велик из-за его частых вторжений на земли, контролируемые Россией.

«У меня также есть мать и подруга. Эти люди не должны оставаться там, в этой человеческой мельнице. Там сломаны жизни. Если вы этого не сделаете, люди могут умереть», — сказал он.

Сначала присоединившись к более опытным водителям, Петренко узнал, как и как управлять. Он принял строгий набор правил, которые применяются как к водителям, так и к пассажирам: удаляйте фотографии и сообщения с мобильных телефонов, никогда не критикуйте Россию или пророссийских сепаратистов и никогда не вступайте в политические дискуссии — неправильный комментарий с неправильными людьми может стоить вам ваша свобода или ваша жизнь.

Его первая поездка была самой страшной. Даже погода была плохим предзнаменованием. «Это было серо и уныло», — сказал он. «Шёл дождь. А когда въезжаешь в чёрный и выжженный город — это как в кино».

Петренко подсчитал, что ему удалось эвакуировать около 130 человек из районов, контролируемых Россией, прежде чем он прекратил вождение из-за опасности.

Сейчас он помогает с логистикой группы водителей-добровольцев, работающих в Запорожье, первом крупном более безопасном городе, с которым сталкиваются многие люди, бегущие с территории, контролируемой Россией, особенно на юге Мариуполя и его окрестностях.

Ни один из водителей, все еще пересекающих линию фронта, официально не говорил по соображениям безопасности.

Риски понятны. Среди задержанных водителей — Виталий Ситников, 34-летний таксист из Мариуполя, скалолаз. Он находится под стражей с конца марта, по словам одной из его подруг, журналистки Алевтины Швецовой, которая сама сбежала из Мариуполя с семьей в начале марта.

«Он человек с большим сердцем», — сказала Швецова, выступая в начале июня в Кривом Роге. По ее словам, Ситникову удалось выбраться из Мариуполя, но он присоединился к группе водителей-добровольцев для эвакуации других. Затем, на одном из своих раундов, он был пойман. Непонятно почему.

Статус задержания его и других водителей неясен. По словам Швецовой, информация от других лиц, содержавшихся в том же изоляторе и впоследствии освобожденных, или из ограниченного количества видеоматериалов, показанных по российскому телевидению, скудна.

«Он мог остаться в безопасном месте со своей семьей», — сказала она, когда он уехал из города. «Но… он знал, что в Мариуполе много женщин и детей».

Дальше на восток, в соседних Донецкой и Луганской областях, когда российские силы усиливают наступление, фургоны и микроавтобусы добровольцев проносятся по городам и по проселочным дорогам, мчась эвакуировать мирных жителей по мере приближения боевых действий.

Роман Желенков, человек немногословный и бессмысленный, помогал эвакуировать людей с хода конфликта с начала марта, через несколько дней после начала войны. Он начал с изгнания людей из ныне контролируемого Россией города Кремина к северу от города Северодонецк, а затем продолжил в Донецкой области.

Работая с украинской группой помощи Восток SOS, большинство эвакуированных сейчас из таких городов, как Бахмут, Краматорск и Славянск, пожилые или больные. Многие не могут ходить и вынуждены выходить из домов и многоквартирных домов на носилках или даже на руках.

«Я хотел бы более спокойной жизни, — сказал он и ненадолго остановился, чтобы перевезти группу пожилых эвакуированных, — но сейчас война».

На кузове его грузовика плакат с логотипом его организации и хэштегом: «#LeaveNoOneBehind».