На улицах Киева выходит Федор Достоевский. Энди Уорхол на подходе.

Украина активизирует усилия по стиранию следов советского и российского влияния в своих общественных местах путем сноса памятников и переименования сотен улиц в честь своих художников, поэтов, солдат, лидеров независимости и других, включая героев войны этого года.

После вторжения в Москву 24 февраля, в результате которого погибло или было ранено бесчисленное количество мирных жителей и солдат, а также были разрушены здания и инфраструктура, украинские лидеры превратили кампанию, когда-то направленную на демонтаж своего коммунистического прошлого, в кампанию «дерусификации». Улицы, посвященные революционному лидеру Владимиру Ленину или большевистской революции, уже исчезли. Теперь врагом является Россия, а не советское наследие.

Это отчасти наказание за преступления, совершенные Россией, и отчасти подтверждение национальной идентичности путем чествования наиболее игнорируемых украинских деятелей.

Многие в Украине считают, что Россия через Советский Союз закрепила господство над своим меньшим юго-западным соседом на несколько поколений, сделав своих художников, поэтов и военных героев относительно безвестными по сравнению с более известными русскими.

Если, как некоторые говорят, историю пишут победители, то украинцы что-то переписывают сами — даже когда их судьба висит на волоске. Их национальная идентичность переживает бум, который может быть беспрецедентным во многих отношениях.

Президент Владимир Зеленский был одет в черную футболку с надписью «Я украинец». Он входит в число многих украинцев, родным языком которых является русский. Теперь они избегают его или, по крайней мере, ограничивают его использование. На украинском языке всегда больше говорили в западной части страны — регионе, который раньше избегал русских и советских образов.

Это изменение языка происходит на значительной части северной, восточной и центральной Украины. Восточный город Днепр в пятницу вытащил бюст Александра Пушкина — в образе Достоевского, титана русской литературы 19-го века. Ремень журавля был неформально привязан под подбородком статуи.

В этом месяце мэр Киева Виталий Кличко заявил о реконструкции еще около 30 улиц столицы.

Заместитель председателя Киевсовета Владимир Прокопьев заявил, что политика «декоммунизма» Украины с 2015 года осуществляется «мягко», чтобы не оскорблять чувства русскоязычного населения и даже промосковских .

«С войной все изменилось. Теперь российское лобби бессильно — его фактически не существует», — сказал Прокопьев в интервью Associated Press в своем кабинете с видом на Крещатик, главную улицу столицы. «Переименование этих улиц похоже на стирание пропаганды, навязанной Украине Советским Союзом». Во время войны русские также стремились закрепить свою культуру и контроль на завоеванных ими территориях.

Эндрю Уилсон, профессор Университетского колледжа Лондона, предупредил об «опасности переписывания периодов истории, когда украинцы и русские сотрудничали, чтобы строить что-то вместе: я думаю, что весь смысл деимпериализации русской культуры должен состоять в том, чтобы определить, где мы были раньше слепые – в основном на Западе». Уилсон отметил, что украинцы «занимаются довольно широким подходом». Он процитировал Пушкина, русского писателя XIX века, который по понятным причинам мог разозлить некоторых украинцев.

Для них, например, казаки — славянский народ в Восточной Европе — «означают свободу, тогда как Пушкин изображает их жестокими, варварскими и устаревшими. И нуждающимися в русской цивилизации», — сказал Уилсон, чья книга «Украинцы» недавно опубликовано пятое издание.

Прокопьев рассказал, что в своей программе Киев провел онлайн-опрос и за сутки получил 280 тысяч предложений. Затем группа экспертов проверила ответы, а муниципальные власти и жители улиц дали им свое окончательное одобрение.

В рамках программы «Не контактировать» до этого года в Киеве было переименовано около 200 улиц. Прокопьев сообщил, что только в 2022 году будет переименовано столько же улиц, а в ближайшее время планируется переименовать еще 100.

Улица, названная в честь философа Фридриха Энгельса, будет посвящена первооткрывателю украинского поэта Богдана Игоря Антонича. Улица, название которой переводится как «дружба народов» — отсылка к различным этническим группам в Советском Союзе, — посвящена Николаю Михновскому, одному из первых сторонников независимости Украины.

Другая улица признает «Героев Мариуполя» — бойцов, которые месяцами сопротивлялись опустошительному русскому походу в приазовском портовом городе, который в итоге пал. Улица, названная в честь российского города Волгограда, называется улицей Романа Раточного в честь 24-летнего гражданского и экологического активиста, погибшего на войне.

Небольшая улица на севере Киева до сих пор носит имя Достоевского, но вскоре она будет названа в честь Уорхола, покойного провидца поп-арта из США, чьи родители имели семейные корни в Словакии, на западной границе Украины.

Валерий Шуломицкий, живущий на бульваре Достоевского почти 40 лет, сказал, что все может быть по-другому.

«У нас здесь меньше 20 домов,— сказал Шуломицкий, счищая снег с улицы перед адресной табличкой с именем русского писателя.— Это слишком мало». Он сказал, что Уорхол был «нашим художником» — с восточноевропейским наследием: теперь «будет лучше», — сказал он.

Он добавил: «Может быть, это правильно, что мы сейчас меняем много улиц, потому что раньше мы их неправильно называли».

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