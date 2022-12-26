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Украина военного времени стирает прошлое России из публичного пространства

26 декабря, 2022
Marfa Fedoroa

На улицах Киева выходит Федор Достоевский. Энди Уорхол на подходе.

Украина активизирует усилия по стиранию следов советского и российского влияния в своих общественных местах путем сноса памятников и переименования сотен улиц в честь своих художников, поэтов, солдат, лидеров независимости и других, включая героев войны этого года.

После вторжения в Москву 24 февраля, в результате которого погибло или было ранено бесчисленное количество мирных жителей и солдат, а также были разрушены здания и инфраструктура, украинские лидеры превратили кампанию, когда-то направленную на демонтаж своего коммунистического прошлого, в кампанию «дерусификации». Улицы, посвященные революционному лидеру Владимиру Ленину или большевистской революции, уже исчезли. Теперь врагом является Россия, а не советское наследие.

Это отчасти наказание за преступления, совершенные Россией, и отчасти подтверждение национальной идентичности путем чествования наиболее игнорируемых украинских деятелей.

Многие в Украине считают, что Россия через Советский Союз закрепила господство над своим меньшим юго-западным соседом на несколько поколений, сделав своих художников, поэтов и военных героев относительно безвестными по сравнению с более известными русскими.

Если, как некоторые говорят, историю пишут победители, то украинцы что-то переписывают сами — даже когда их судьба висит на волоске. Их национальная идентичность переживает бум, который может быть беспрецедентным во многих отношениях.

Президент Владимир Зеленский был одет в черную футболку с надписью «Я украинец». Он входит в число многих украинцев, родным языком которых является русский. Теперь они избегают его или, по крайней мере, ограничивают его использование. На украинском языке всегда больше говорили в западной части страны — регионе, который раньше избегал русских и советских образов.

Это изменение языка происходит на значительной части северной, восточной и центральной Украины. Восточный город Днепр в пятницу вытащил бюст Александра Пушкина — в образе Достоевского, титана русской литературы 19-го века. Ремень журавля был неформально привязан под подбородком статуи.

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В этом месяце мэр Киева Виталий Кличко заявил о реконструкции еще около 30 улиц столицы.

Заместитель председателя Киевсовета Владимир Прокопьев заявил, что политика «декоммунизма» Украины с 2015 года осуществляется «мягко», чтобы не оскорблять чувства русскоязычного населения и даже промосковских .

«С войной все изменилось. Теперь российское лобби бессильно — его фактически не существует», — сказал Прокопьев в интервью Associated Press в своем кабинете с видом на Крещатик, главную улицу столицы. «Переименование этих улиц похоже на стирание пропаганды, навязанной Украине Советским Союзом». Во время войны русские также стремились закрепить свою культуру и контроль на завоеванных ими территориях.

Эндрю Уилсон, профессор Университетского колледжа Лондона, предупредил об «опасности переписывания периодов истории, когда украинцы и русские сотрудничали, чтобы строить что-то вместе: я думаю, что весь смысл деимпериализации русской культуры должен состоять в том, чтобы определить, где мы были раньше слепые – в основном на Западе». Уилсон отметил, что украинцы «занимаются довольно широким подходом». Он процитировал Пушкина, русского писателя XIX века, который по понятным причинам мог разозлить некоторых украинцев.

Для них, например, казаки — славянский народ в Восточной Европе — «означают свободу, тогда как Пушкин изображает их жестокими, варварскими и устаревшими. И нуждающимися в русской цивилизации», — сказал Уилсон, чья книга «Украинцы» недавно опубликовано пятое издание.

Прокопьев рассказал, что в своей программе Киев провел онлайн-опрос и за сутки получил 280 тысяч предложений. Затем группа экспертов проверила ответы, а муниципальные власти и жители улиц дали им свое окончательное одобрение.

В рамках программы «Не контактировать» до этого года в Киеве было переименовано около 200 улиц. Прокопьев сообщил, что только в 2022 году будет переименовано столько же улиц, а в ближайшее время планируется переименовать еще 100.

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Улица, названная в честь философа Фридриха Энгельса, будет посвящена первооткрывателю украинского поэта Богдана Игоря Антонича. Улица, название которой переводится как «дружба народов» — отсылка к различным этническим группам в Советском Союзе, — посвящена Николаю Михновскому, одному из первых сторонников независимости Украины.

Другая улица признает «Героев Мариуполя» — бойцов, которые месяцами сопротивлялись опустошительному русскому походу в приазовском портовом городе, который в итоге пал. Улица, названная в честь российского города Волгограда, называется улицей Романа Раточного в честь 24-летнего гражданского и экологического активиста, погибшего на войне.

Небольшая улица на севере Киева до сих пор носит имя Достоевского, но вскоре она будет названа в честь Уорхола, покойного провидца поп-арта из США, чьи родители имели семейные корни в Словакии, на западной границе Украины.

Валерий Шуломицкий, живущий на бульваре Достоевского почти 40 лет, сказал, что все может быть по-другому.

«У нас здесь меньше 20 домов,— сказал Шуломицкий, счищая снег с улицы перед адресной табличкой с именем русского писателя.— Это слишком мало». Он сказал, что Уорхол был «нашим художником» — с восточноевропейским наследием: теперь «будет лучше», — сказал он.

Он добавил: «Может быть, это правильно, что мы сейчас меняем много улиц, потому что раньше мы их неправильно называли».

(Эта история не редактировалась сотрудниками Devdiscourse и была автоматически создана из синдицированного канала.)

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