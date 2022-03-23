Украина возвращает себе город | Новости, спорт, вакансии

Киев, Украина (AP) — Украина заявила, что отбила стратегически важный пригород Киева рано утром во вторник, в то время как российские войска наступали на другие районы вблизи столицы, а их атаки на осажденный южный порт Мариуполь неустанно усиливались.

Взрывы и очереди сотрясли Киев, а с севера поднялся черный дым. Интенсивный артиллерийский огонь был слышен с северо-запада, поскольку Россия стремилась окружить и захватить несколько районов на окраинах столицы, что было важной задачей.

Жители укрылись в своих домах или под землей в связи с введенным городскими властями 35-часовым комендантским часом, который продлится до утра среды.

Российские войска также усилили осаду Мариуполя после того, как защитники южного портового города отклонили требования о сдаче, а бегущие мирные жители рассказали о постоянных обстрелах и трупах на улицах. Но наземное наступление Кремля в других частях страны продвигалось медленно или вообще не продвигалось, отражая смертоносные точечные атаки украинцев.

В Минобороны Украины заявили, что украинские силы вытеснили российские войска рано утром во вторник из Макарьевского пригорода Киева после ожесточенного боя. Отвоеванная территория позволила украинским силам восстановить контроль над главной автомагистралью и не позволила российским войскам окружить Киев с северо-запада.

Однако Минобороны заявило, что российским силам удалось частично захватить и другие пригороды на северо-западе страны, такие как Буча, Гостомил и Ирбен, некоторые из которых подверглись нападению почти сразу после российского военного вторжения около месяца назад.

По данным ООН, российское вторжение выгнало из своих домов более 10 миллионов человек, что соответствует численности населения Португалии и примерно четверти довоенного населения Украины. Организация Объединенных Наций подтвердила гибель более 900 мирных жителей, но заявила, что реальное число может быть намного больше. Оценки погибших российских военных разнятся, но даже самые скромные цифры исчисляются тысячами.

Помимо тяжелых жертв, война потрясла глобальный консенсус в области безопасности после холодной войны и неоднократно вызывала опасения, что она может вызвать ядерную аварию. Министр природных ресурсов Украины сообщил, что лесные пожары возле Чернобыльской АЭС на севере Украины потушены, а уровень радиации в регионе находится в пределах нормы. Пожары в этом районе нередки, но они вызывают опасения по поводу возможного выброса радиации в результате взрыва и пожара на заводе в 1986 году.

Были высказаны опасения по поводу безопасности завода, который был выведен из эксплуатации после того, как в прошлом месяце был захвачен российскими войсками. В начале этого месяца из-за боевых действий временно отключили электроэнергию, а в понедельник украинская служба по надзору за ядерной энергетикой заявила, что радиационные мониторы вокруг станции перестали работать.

Столкнувшись с неожиданно ожесточенным сопротивлением, силы президента России Владимира Путина все больше сосредотачивают свою авиацию и артиллерию на украинских городах и проживающем там мирном населении.

Представители США и Великобритании говорят, что Киев остается главной целью России. Основная часть московских сил остается в нескольких милях от центра города, но ракеты и артиллерия разрушили многоквартирные дома и большой торговый центр, оставив после себя руины после того, как они нанесли по нему удары поздно вечером в воскресенье, в результате которых, по словам сотрудников МЧС, погибло восемь человек.

Высокопоставленный представитель министерства обороны США, выступая на условиях анонимности, чтобы обсудить оценку военных, сказал, что Россия увеличила количество боевых вылетов за последние два дня, совершив до 300 боевых вылетов за 24 часа и выпустив более 1100 ракет по Украине. с момента начала вторжения.

Президент США Джо Байден, который в конце недели отправится в Европу, чтобы встретиться с союзниками, предположил в понедельник вечером, что худшее может быть еще впереди.

Путин появился на стене, — сказал Байден. Он не ожидал степени или силы нашего единства. И чем больше он прижимается спиной к стене, тем острее тактика, которую он может использовать».

Байден неоднократно обвинял Путина в том, что он рассматривает возможность применения химического или биологического оружия, хотя официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил во вторник, что Соединенные Штаты не видели никаких доказательств того, что использование такого оружия было «Проверить.»

Пока российские силы пытаются оказать давление на Киев, переговоры о прекращении видеобоев продолжались, но не смогли сократить разрыв между двумя сторонами. Президент Украины Владимир Зеленский заявил украинскому телевидению поздно вечером в понедельник, что готов рассмотреть вопрос об отказе от любой попытки Украины вступить в НАТО — ключевого требования России — в обмен на прекращение огня, вывод российских войск и гарантии безопасности Украины.

Зеленский также предложил Киеву быть открытым для будущих дискуссий о статусе Крыма, который Россия захватила в 2014 году, и районов восточного Донбасса, контролируемых пророссийскими сепаратистами. Но он сказал, что это тема для другого раза.

В рамках серии писем в законодательные органы иностранных государств с целью заручиться поддержкой Украины Зеленский во вторник обратился к итальянским законодателям, сообщив им, что осажденный порт Мариуполь был полностью разрушен в результате нападения России. Он также говорил с Папой Франциском.

«Представьте, что Генуя полностью сгорела», По его словам, это привлекает внимание законодателей, ссылаясь на итальянский прибрежный город аналогичного размера. Официальные лица Мариуполя заявили 15 марта, что в ходе осады погибло не менее 2300 человек, и с тех пор они не предоставили никаких обновлений. Зеленский заявил, что на войне до сих пор погибло 117 детей.

Некоторым людям удалось бежать из Мариуполя, где российские бомбардировки на несколько недель отключили электричество, воду и еду, прервав связь с внешним миром. Городской совет сообщил во вторник, что более 1100 человек, бежавших из осажденного города, направлялись в колонне автобусов в другой город к северо-западу от Мариуполя.

Но Красный Крест заявил, что колонна с гуманитарной помощью пытается добраться до осажденного города, а столь необходимые припасы все еще не могут попасть внутрь.

Расположенный на Азовском море, Мариуполь является важным портом Украины и расположен на пространстве между Россией и Крымом. Таким образом, это главная цель, которая находится в осаде более трех недель и пережила одни из самых тяжелых страданий войны.

Неясно, насколько близко это было к захвату. Во вторник Министерство обороны Украины заявило, что его силы все еще защищают город и уничтожили российский патрульный катер и комплекс радиоэлектронной борьбы. Министерство обороны Великобритании заявило, что его разведка показала это. «Украинские силы продолжают отражать попытки российской оккупации» Город.

Те, кто выжил в Мариуполе, рассказывали о разрушенном городе.

«Там больше нет зданий». — сказала 77-летняя Мария Федорова, пересекшая границу с Польшей в понедельник после пяти дней пути.

Длинная вереница автомобилей стояла на дороге в Бизименах к востоку от Мариуполя, когда жители искали убежища во временном лагере, созданном пророссийскими сепаратистами в Донецкой области.

Женщина, назвавшаяся Юлией, рассказала, что она и ее семья искали убежища в Бизимини после того, как бомбежка разрушила шесть домов за ее домом.

«Поэтому мы на свой страх и риск сели в машину и уехали через 15 минут, потому что там все разрушено, а тела валяются», Она сказала.

Вице-премьер Ирина Верещук сообщила, что в понедельник более 8000 человек бежали в более безопасные районы по гуманитарным коридорам, в том числе около 3000 человек из Мариуполя.

В целом, более 3,5 млн человек покинули Украину, еще 6,5 млн были перемещены внутри страны.

Мэтью Солтмарш, пресс-секретарь агентства ООН по делам беженцев, рассказал о скорости и масштабах бегства людей от опасности в Украине «Беспрецедентный в недавней памяти».

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